Еще богаче и роскошнее: китайцы презентовали обновленный Exeed VX

Расширился после обновления и список опций. В частности, как стало известно еще до премьеры, флагманский SUV обзавелся более комфортабельными сидениями с функциями обогрева и вентиляции (первый и второй ряды), массажа (только первый) и электропривода складывания (третий ряд). Кроме того, кроссовер оснастили системой активного шумоподавления. Более подробно китайцы расскажут о комплектациях позже.

Ближе к старту продаж мы узнаем и о том, какая коробка передач составит пару прежнему двухлитровому турбомотору на 261 л. с. и 400 Нм крутящего момента (для России он дефорсирован до 249 сил и 385 Нм) — пока представители Exeed держат это в секрете. Но вариантов немного: либо в трансмиссии останется семиступенчатый «робот», либо на смену ему придет новый восьмидиапазонный «автомат». Привод же — передний или полный.

Добавим, что сегодня приобрести в нашей стране текущий Exeed VX можно по цене от 4 909 900 рублей без учета маркетинговых предложений. Что же касается обновленной версии, то ее мы тоже наверняка увидим, но позже. Когда именно, в российском офисе марки пока не говорят.