Опубликованы первые фото минивэна FAW Bestune M9

Приборная панель, оформленная «под дерево», должна, судя по всему, придавать имиджу машины налет роскоши. Как и сочетание кремовых оттенков в общем оформлении кожаного салона. Приборная панель минивэна представлена 7-дюймовым ЖК-монитором. Взаимодействовать с мультимедийной системой модели можно через 12,3-дюймовый экран, возвышающийся над центральной консолью. Кроме того, создатели Bestune M9 проявили здравый смысл, сохранив на самой центральной консоли физические кнопки управления опциями.

Пассажиры второго и третьего ряда сидений минивэна попадают в автомобиль через боковые сдвижные двери. Кресла второго ряда оснащены электрорегулировками подставки для ног, спинки и поясничного подпора, а также вентиляцией, подогревом и встроенным массажором.

Третий ряд сидений можно сложить ради увеличения места в багажнике. О будущих ценах Bestune M9, разумеется, пока ничего не известно. При этом есть все шансы, что FAW в конце концов привезет этот минивэн и в Россию. Ведь сейчас на нашем рынке представлена лишь пара машина подобного типа — GAC CN8 и Voyah Dream.