5 самых экономичных японских кроссоверов в России

Поклонники японского автопрома давно привыкли к тому, что их машины громко «кричат», не шибко бодро едут и при этом много «жрут». А что вы хотели, если использованным азиатами технологиям больше 35 лет. «Зато не ломаются», — скажут японофилы. Ломаются, но не так часто, как одноразовые поделки родом из Европы. Впрочем, сейчас не об этом. Вернемся к показателям экономичности, которыми, как уже было сказано, способны похвалиться лишь немногие. Расскажем, кому таки это удается.
Если рассматривать модели пяти лет отроду, то самым «лояльным» аппетитом, пожалуй, может козырнуть Suzuki Vitara с 1,4-литровым «турбо» о 140 «жеребцах», погоняемых шестискоростной «механикой». На «сотку» в смешанном цикле автомобиль поедает не более 5,2 литра бензина. А вот с движком на 117 сил «Витара» расходует немногим меньше шести литров на 100 километров пути.
Кроссовер Mitsubishi ASX тоже не славится прожорливостью — 117-сильный агрегат вкупе с механической «пятиступкой» потребляет 6,1 литра на «сотню» пробега. Чуть больше — 6,2 литра — «пожирает» в условном смешанном графике паркетный Nissan Qashqai, оборудованный 1,2-литровым мотором производительностью 115 л. с. Модификация эта довольно редкая, но при желании найти ее на «вторичке» труда не составит. А вот более популярная 2-литровая версия с табуном о 144 «скакунах» поглощает не меньше девяти литров.
Зато миниатюрный Nissan Juke, оснащенный 1,6-литровым агрегатом мощностью 117 сил, который трудится с бесступенчатой трансмиссией, съедает за 100 километров пробега около 6,3 литра «горючки». Примечательно, что столько же, согласно паспортным данным, сжигает топливо более рослая Mazda CX−5, укомплектованная 150-сильным бензиновым двигателем в связке с шестидиапазонным «автоматом».
Остальные представители японского автопрома в большинстве своем расходуют сильно больше 10 литров на «сотню», хотя и любовь нашего брата к ним от этого меньше не становится.