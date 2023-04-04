5 самых экономичных японских кроссоверов в России

Поклонники японского автопрома давно привыкли к тому, что их машины громко «кричат», не шибко бодро едут и при этом много «жрут». А что вы хотели, если использованным азиатами технологиям больше 35 лет. «Зато не ломаются», — скажут японофилы. Ломаются, но не так часто, как одноразовые поделки родом из Европы. Впрочем, сейчас не об этом. Вернемся к показателям экономичности, которыми, как уже было сказано, способны похвалиться лишь немногие. Расскажем, кому таки это удается.

Если рассматривать модели пяти лет отроду, то самым «лояльным» аппетитом, пожалуй, может козырнуть Suzuki Vitara с 1,4-литровым «турбо» о 140 «жеребцах», погоняемых шестискоростной «механикой». На «сотку» в смешанном цикле автомобиль поедает не более 5,2 литра бензина. А вот с движком на 117 сил «Витара» расходует немногим меньше шести литров на 100 километров пути.