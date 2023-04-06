Байки о BAIC: свежеиспеченный китайский бренд пригрозил завалить Россию новинками

Первым официальным дилером BAIC стала компания Major, в чьем шоу-руме можно будет заказать не только вышеупомянутые модели по цене от 1,7 млн. рублей, но и рамный внедорожник BAIC BJ40, который в прессе успели окрестить, как китайский Jeep Wrangler.

Автомобиль с завидным внедорожным потенциалом, съемными боковыми панелями и крышей, а также полнейшим что ни на есть приводом оборудован 2-литровым турбомотором и восьмискоростным «автоматом».

Новинка наверняка придется по вкусу любителям прохватить по тяжелому бездорожью. Если, конечно, их не отпугнет тот факт, что внедорожник до сих пор не получил ОТТС, хотя успел обзавестись ценником в 3 759 900 рублей.