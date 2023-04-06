Байки о BAIC: свежеиспеченный китайский бренд пригрозил завалить Россию новинками

Первым официальным дилером BAIC стала компания Major, в чьем шоу-руме можно будет заказать не только вышеупомянутые модели по цене от 1,7 млн. рублей, но и рамный внедорожник BAIC BJ40, который в прессе успели окрестить, как китайский Jeep Wrangler.
Автомобиль с завидным внедорожным потенциалом, съемными боковыми панелями и крышей, а также полнейшим что ни на есть приводом оборудован 2-литровым турбомотором и восьмискоростным «автоматом».
Новинка наверняка придется по вкусу любителям прохватить по тяжелому бездорожью. Если, конечно, их не отпугнет тот факт, что внедорожник до сих пор не получил ОТТС, хотя успел обзавестись ценником в 3 759 900 рублей.
Помимо прочего, продуктовую линейку бренда вскоре пополнят еще несколько автомобилей. В их числе: среднеразмерные кроссоверы Х7 и Х55, люксовый рамный внедорожник BJ60 а-ля Toyota Land Cruiser Prado, а также электромобили.
О последних, впрочем, подробностей пока никаких. За исключением лишь того, что первой электрифицированной ласточкой станет модель на базе седана BAIC U5 Plus.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ООО «БАИК РУС» Виталий Рябкин, до конца года на «Автоторе» будет выпущено не менее 30 000 автомобилей, а благодаря выходу марки BAIC на рынок доля китайских брендов в России в ближайшем будущем достигнет 40%.
Причем все заявленные модели локализуют в нашей стране: кроссоверы Х7 и Х55 встанут на конвейер уже в мае и июне. «Рамники» же на первоначальном этапе будут импортироваться из КНР.
Что касается конкурентов, то ближайшими соперниками на российском рынке представители BAIC видят китайские марки Geely, Haval и Changan.
Официальный старт продаж первых трех моделей бренда будет дан не раньше, чем через две недели. В настоящий момент Major приступил к приему предварительных заказов на русско-китайские новинки.