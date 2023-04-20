Toyota сняла с производства еще одну культовую модель

Фото производителя
Компания Toyota окончательно убирает из глобальной модельной линейки внедорожник FJ Cruiser. Автомобиль выпускали более 17 лет, но законы рынка вынудили японцев принять такое трудное — как для самого автостроителя, так и для фанатов марки — решение.
Виктор Васильев

О том, что Toyota FJ Cruiser отправляется в музей, сообщает южноафриканское издание Cars, ссылаясь на местное представительство компании. Еще недавно модель можно было найти у дилеров в таких странах, как Чили, Филиппины и ЮАР. Для них бездорожники собирали на одном из японских заводов Toyota. Теперь же продавцы реализуют остатки некогда популярных «железных коней».

Напомним, что в США FJ Cruiser перестали продавать несколько лет назад. А в октябре прошлого года японцы объявили о выходе прощальной версии Final Edition для стран Ближнего Востока. Причина банальна — падение спроса на настоящие полноприводники. Да и сама Toyota поменяла стратегию развития, основной приоритет теперь — электромобили. Говорят, что на смену «Круизеру» придет электрокар на базе концепта Compact Cruiser EV.

производители, производство, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент
20 апреля 2023
450