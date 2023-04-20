Toyota сняла с производства еще одну культовую модель

О том, что Toyota FJ Cruiser отправляется в музей, сообщает южноафриканское издание Cars, ссылаясь на местное представительство компании. Еще недавно модель можно было найти у дилеров в таких странах, как Чили, Филиппины и ЮАР. Для них бездорожники собирали на одном из японских заводов Toyota. Теперь же продавцы реализуют остатки некогда популярных «железных коней».

Напомним, что в США FJ Cruiser перестали продавать несколько лет назад. А в октябре прошлого года японцы объявили о выходе прощальной версии Final Edition для стран Ближнего Востока. Причина банальна — падение спроса на настоящие полноприводники. Да и сама Toyota поменяла стратегию развития, основной приоритет теперь — электромобили. Говорят, что на смену «Круизеру» придет электрокар на базе концепта Compact Cruiser EV.