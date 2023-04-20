Золото нибелунгов: как Зигфрид Вольф «распорядился» миллиардами для «Группы ГАЗ»

Немного предыстории. Начался весь сыр-бор с того, что в январе известный предприниматель Зигфрид Вольф направил письмо не кому-нибудь, а прямо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил какой-то план по реанимации загибающегося российского автопрома. Издание Spiegel фрагментарно передает текст письма: «В сегодняшних сложных условиях» в России ощущается нехватка качественных автомобилей. «Новый инвестиционный проект по возобновлению производства легковых автомобилей» может «решить эту проблему». Странный способ цитирования через два слова на третье, но это ж немцы — что с них взять.
Короче говоря, Вольф возжаждал реализовать крутой прожект вместе с «Группой ГАЗ» на двух заводах, когда-то принадлежавших Volkswagen, для чего ему и требовались те самые 60 млрд. рублей, которые он просил непосредственно у Путина. Собирался Зигфрид создать в общей сложности более 12 000 высокотехнологичных рабочих мест и каким-то неведомым образом производить ежегодно 270 000 автомобилей — перелицованных моделей Skoda в дизайне легендарных «Волг» и «Побед».
В общем, в пересказанном «Шпигелем» письме все не столь хорошо, сколь здорово! Начнем с конца. Волго-победный дизайн был для своего времени шикарен — спору нет. Да и сейчас смотреть на эти автомобили приятно, но только если иметь в виду, что это — глубокое ретро, которое вряд ли найдет спрос у современного покупателя.
Но идем дальше. Производить в России «Рапиды» и «Октавии», конечно, можно. Но где герр Вольф собирается брать для них электронные системы и прочие технологичные комплектующие, которых в нашем Отечестве нет как нет? Каким-то хитрым образом добывать по своим обширным каналам за рубежом и ввозить серым образом? Объемы запланированы не те. Следовать примеру АВТОВАЗа, который предпочитает выпускать машины вообще без элементарных систем безопасности? Тоже крайне сомнительное решение.
Есть еще и третий вариант. Зигфрид Вольф, подобно одноименному герою германо-скандинавского эпоса, героически бросит вызов судьбе и в одно лицо соберет всю разорванную в сотне мест технологическую цепочку внутри российских границ, причем уложится в изначально запрошенную у Путина сумму. Что ж, в этом случае он будет достоин памятника при жизни. Да что там мелочиться — шести десятков памятников, по числу освоенных миллиардов. Это без шуток.
Но что-то с этими откровениями «Шпигеля» неладно, честное слово. Таинственное письмо было отправлено адресату еще в январе. Однако издание предало его огласке только в начале апреля, причем уже с резолюцией, якобы начертанной на нем энергичным почерком Президента России: «Учитывая состояние автопрома, мы можем поддержать идею». Это может означать только одно — утечка информации произошла из аппарата президента. В довершение всего Spiegel приводит цитату из письма губернатора Нижегородской области, не называя его по имени: «Неоспоримые преимущества этого проекта заключаются в использовании качественного европейского базового продукта». Как вы думаете, кому было послано это письмо? Правильно, президенту.
Еще одна странность — австрийский предприниматель якобы заверял, что принципиальная договоренность с высшим руководством Volkswagen уже достигнута, и самое позднее к марту решение будет окончательно утверждено наблюдательным советом корпорации. Но после того, как послание стало достоянием гласности, то самое высшее руководство немедленно открестилось от всего. В официальном заявлении говорится, что правление ничего не знало ни о самом письме, ни о его раздражающем (оцените деловой стиль!) содержании.
При этом оно же (руководство) не побрезговало намекнуть, что вся эпопея затеяна исключительно негодяем Зигфридом Вольфом в качестве мести за то, что его компания «ПромАвтоКонсалт» не была утверждена концерном Volkswagen в качестве покупателя российских активов, хотя и претендовала на это. Мелочно как-то для высокопоставленных буржуинов, да и мотивчик так себе — реальной выгоды не прослеживается.
Ситуация вырисовывается настолько фантасмагоричной, что невольно хочется удариться в конспирологию. А что если это просто-напросто способ еще раз подчеркнуть лояльность компании Volkswagen политике санкций? Выслужиться, так сказать, перед всемирным начальством, коли устроенная ею нарочитая охота за нарушителями санкционного режима не произвела должного впечатления на кого надо? А заодно это дало прекрасный повод испачкать грязью Зигфрида Вольфа, которого внезапно оборзевшие немцы подозревают в крепких деловых и приязненных личных отношениях с Владимиром Путиным.
Раньше такие мысли вряд ли могли прийти в здоровую голову — все-таки «Фольксвагеном» руководят солидные взрослые люди. Однако веры в то, что на Западе делами рулят действительно серьезные профессионалы, с каждым днем все меньше. Особенно после недавнего «слива» секретных документов Пентагона, о котором у аналитиков до сих пор нет общего мнения — то ли это провокация, то ли это тонкий намек, то ли это правда-правда. Или же это — всего-навсего плохо просчитанная глупость.