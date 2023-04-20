Золото нибелунгов: как Зигфрид Вольф «распорядился» миллиардами для «Группы ГАЗ»

Немного предыстории. Начался весь сыр-бор с того, что в январе известный предприниматель Зигфрид Вольф направил письмо не кому-нибудь, а прямо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил какой-то план по реанимации загибающегося российского автопрома. Издание Spiegel фрагментарно передает текст письма: «В сегодняшних сложных условиях» в России ощущается нехватка качественных автомобилей. «Новый инвестиционный проект по возобновлению производства легковых автомобилей» может «решить эту проблему». Странный способ цитирования через два слова на третье, но это ж немцы — что с них взять.

Короче говоря, Вольф возжаждал реализовать крутой прожект вместе с «Группой ГАЗ» на двух заводах, когда-то принадлежавших Volkswagen, для чего ему и требовались те самые 60 млрд. рублей, которые он просил непосредственно у Путина. Собирался Зигфрид создать в общей сложности более 12 000 высокотехнологичных рабочих мест и каким-то неведомым образом производить ежегодно 270 000 автомобилей — перелицованных моделей Skoda в дизайне легендарных «Волг» и «Побед».

В общем, в пересказанном «Шпигелем» письме все не столь хорошо, сколь здорово! Начнем с конца. Волго-победный дизайн был для своего времени шикарен — спору нет. Да и сейчас смотреть на эти автомобили приятно, но только если иметь в виду, что это — глубокое ретро, которое вряд ли найдет спрос у современного покупателя.

Но идем дальше. Производить в России «Рапиды» и «Октавии», конечно, можно. Но где герр Вольф собирается брать для них электронные системы и прочие технологичные комплектующие, которых в нашем Отечестве нет как нет? Каким-то хитрым образом добывать по своим обширным каналам за рубежом и ввозить серым образом? Объемы запланированы не те. Следовать примеру АВТОВАЗа, который предпочитает выпускать машины вообще без элементарных систем безопасности? Тоже крайне сомнительное решение.