Иран прижмет LADA, LADA — дилеров, дилеры — владельцев «корейцев», а ГИБДД — всех остальных: итоги недели

АВТОВАЗ анонсировал запуск LADA Granta с 16-клапанным двигателем — лифтбэки, седаны и универсалы в этой модификации уже доступны для заказа у официальных дилеров. За автомобиль, укомплектованный мотором на 106 л. с., подушками безопасности, обогревом передних кресел, кондиционером и аудиокомплексом, просят от 870 000 рублей. Кроме того, появилась новая информация о Vesta NG — старт ее продаж, напомним, запланирован на май.

Тем, кто располагает скромным бюджетом, но не готов пересаживаться на «Гранту», быть может, будет интересно узнать, что у российских дилеров появились действительно дешевые по нынешним меркам седаны Iran Khodro Tara. Начальная цена — 1 250 000 рублей. Мотор атмосферный — 1,6 литра, 113 л. с. Коробки — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат». В списке оснащения — две подушки безопасности, ABS и ESP, обогрев передних кресел, камера заднего вида, мультимедийка и даже круиз-контроль.

Но и есть и печальные новости: кажется, все идет к тому, что с Россией скоро попрощаются корейцы. Так, на днях стало известно, что переговоры по поводу продажи петербургского завода Hyundai перешли в завершающую стадию. Предприятием активно интересуется казахстанская компания «Астана Моторс». Что она будет делать с этим активом, пока непонятно. Не разглашаются и детали соглашения. Известно лишь, что сейчас стороны ждут одобрения российских властей.