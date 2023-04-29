Иран прижмет LADA, LADA — дилеров, дилеры — владельцев «корейцев», а ГИБДД — всех остальных: итоги недели

Фото: АвтоВзгляд
Последняя неделя апреля ознаменовалась началом продаж LADA Granta с 16-клапанным двигателем и бюджетного Iran Khodro Tara, запретом корейских властей на экспорт в Россию запчастей для авто стоимостью более $50 000, переговорами о передаче в собственность петербургского завода Hyundai казахстанской «Астана Моторс», а также предложениями об усилении контроля за СИМ и ужесточении наказания за езду с грязными номерами. А подробнее о самых главных новостях этих дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

АВТОВАЗ анонсировал запуск LADA Granta с 16-клапанным двигателем — лифтбэки, седаны и универсалы в этой модификации уже доступны для заказа у официальных дилеров. За автомобиль, укомплектованный мотором на 106 л. с., подушками безопасности, обогревом передних кресел, кондиционером и аудиокомплексом, просят от 870 000 рублей. Кроме того, появилась новая информация о Vesta NG — старт ее продаж, напомним, запланирован на май.

Тем, кто располагает скромным бюджетом, но не готов пересаживаться на «Гранту», быть может, будет интересно узнать, что у российских дилеров появились действительно дешевые по нынешним меркам седаны Iran Khodro Tara. Начальная цена — 1 250 000 рублей. Мотор атмосферный — 1,6 литра, 113 л. с. Коробки — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат». В списке оснащения — две подушки безопасности, ABS и ESP, обогрев передних кресел, камера заднего вида, мультимедийка и даже круиз-контроль.

Но и есть и печальные новости: кажется, все идет к тому, что с Россией скоро попрощаются корейцы. Так, на днях стало известно, что переговоры по поводу продажи петербургского завода Hyundai перешли в завершающую стадию. Предприятием активно интересуется казахстанская компания «Астана Моторс». Что она будет делать с этим активом, пока непонятно. Не разглашаются и детали соглашения. Известно лишь, что сейчас стороны ждут одобрения российских властей.

И еще одна новость с южнокорейских полей — Министерство торговли, промышленности и энергетики республики с 28 апреля дня усилило контроль в отношении экспорта в Россию и Белоруссию. Список запретных товаров расширился с 57 до почти 800 позиций. В него, помимо прочего, попали и запчасти для автомобилей стоимостью выше 50 тысяч долларов, что по текущему курсу эквивалентно четырем миллионам рублей.

Впрочем, гайки закручивает не только корейское правительство, но и российское. Министерство транспорта направило в МВД предложение об ужесточении наказания за езду с грязными, закрытыми, видоизменными номерами или вовсе без них. Таким образом ведомство намерено бороться с хитрыми дальнобойщиками, которые избегают штрафов за превышение весогабаритных норм на пунктах контроля путем сокрытия регистрационных знаков.

Другое ограничительное предложение поступило от депутатов Госдумы — тех, что считают необходимым обязать владельцев электросамокатов, сигвеев и прочих средств индивидуальной мобильности регистрировать свои «игрушки» в ГИБДД. Мол, число аварий с их участием стремительно растет, а без номерных знаков контролировать и штрафовать шальных недоводителей сложно.

А подробнее о самых важных событиях автомобильной жизни страны — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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29 апреля 2023
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