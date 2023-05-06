Депутатские бредни, алчность автопроизводителей и выгодные «китайцы»: итоги недели

К слову об отечественных авто. Национальный автомобильный союз направил президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову письмо с предложением отозвать «упрощенные» LADA Granta. Те, что продавались и даже кое-где продаются до сих пор — без подушек, ABS и некоторых других вспомогательных систем. В союзе небезосновательно считают, что «антикризисные» машины крайне опасны, а потому их следует дооснастить необходимым оборудованием в рамках сервисной кампании, то есть бесплатно для владельцев.

Ну а теперь — к «китайцам». Официальный дистрибьютор новой для России китайско-итальянской марки SWM раскрыл технические подробности о машинах для нашей страны. Этот бренд дебютирует с кроссоверами G01 и G01F, которые, по сути, являются двумя версиями одной модели: разница лишь во внешности, габаритах и клиренсе. Но цены, увы, не назвали — их опубликуют, вероятно, лишь ближе к старту продаж. А он должен состояться до конца мая.

«Да кому нужны эти китайские машины: мало того, что будешь мучиться с ними все время, так потом еще и не перепродашь», — быть может, скажете вы. Ан нет, не все. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) назвало «поднебесные» автомобили, которые медленнее других теряют в цене на вторичном рынке. В лидерской тройке — модели, подешевевшие всего на 18%, 19% и 26% от первоначального прайса. Согласитесь, неплохо.

А подробнее обо всех самых главных событиях автомобильной жизни страны последний дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.