Депутатские бредни, алчность автопроизводителей и выгодные «китайцы»: итоги недели

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать действительно народный автомобиль стоимостью до 500 000 рублей. При этом он обозначил не только красную цену такой машины, но и ряд характеристик, которыми она должна обладать. Только вот реализовать подобную идею крайне непросто, а потому вся эта история наводит на мысль, что беспокоится инициатор не столько о гражданах, сколько о своем имидже.
А ведь народный автомобиль был бы очень кстати, учитывая, что цены на новенькие машины продолжают расти. Так, на этой неделе сразу три автопроизводителя переписали свои прайс-листы. А именно — LADA, УАЗ и китайский Tank, суббренд «Хавэйла». Больше всех удивили ульяновцы, которые увеличили стоимость своих поделок сразу на 20%. Скажем, самый доступный «Патриот» теперь стоит 1 330 000 рублей, хотя еще в апреле за него просили 1 100 000.
К слову об отечественных авто. Национальный автомобильный союз направил президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову письмо с предложением отозвать «упрощенные» LADA Granta. Те, что продавались и даже кое-где продаются до сих пор — без подушек, ABS и некоторых других вспомогательных систем. В союзе небезосновательно считают, что «антикризисные» машины крайне опасны, а потому их следует дооснастить необходимым оборудованием в рамках сервисной кампании, то есть бесплатно для владельцев.
Ну а теперь — к «китайцам». Официальный дистрибьютор новой для России китайско-итальянской марки SWM раскрыл технические подробности о машинах для нашей страны. Этот бренд дебютирует с кроссоверами G01 и G01F, которые, по сути, являются двумя версиями одной модели: разница лишь во внешности, габаритах и клиренсе. Но цены, увы, не назвали — их опубликуют, вероятно, лишь ближе к старту продаж. А он должен состояться до конца мая.
«Да кому нужны эти китайские машины: мало того, что будешь мучиться с ними все время, так потом еще и не перепродашь», — быть может, скажете вы. Ан нет, не все. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) назвало «поднебесные» автомобили, которые медленнее других теряют в цене на вторичном рынке. В лидерской тройке — модели, подешевевшие всего на 18%, 19% и 26% от первоначального прайса. Согласитесь, неплохо.
А подробнее обо всех самых главных событиях автомобильной жизни страны последний дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.