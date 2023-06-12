Депутаты нашли способ удешевить новые автомобили в России

Фото: АвтоВзгляд
Сегодняшний автопарк страны представляет собой преимущественно «повозки» старше 15 лет, а львиная доля россиян банально не может позволить себе покупку новенького автомобиля. Одним из способов простимулировать спрос может стать отмена утилизационного сбора для заводов, выпускающих машины.
Лика Затворная

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что политика властей по якобы развитию автомобильной индустрии в стране попросту игнорирует возможности и запросы потребителей. По мнению депутата, увеличение утилизационного сбора, которое может случиться в ближайшем будущем, рискует поставить крест на родном автопроме.

«Цена на авто еще больше вырастет! Необходимо освободить от этого побора предприятия, которые реально выпускают отечественные автомобили, а не лепят шильдики на кузов», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» Сергей Миронов.

Впрочем, не только этим следует озаботиться властям. Определенно стоит внести изменения в налогообложение, проработать варианты снижения стоимости сырья, требуемого для производства, а также упростить требования по сертификации и, естественно, акцентировать внимание на прямых продажах от автостроителей. Вот только вряд ли в ближайшей перспективе что-либо из подобных мер будет принято. Равно, как и не произойдет отмены утильсбора за автомобили. Но почему бы и не помечтать?

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13 июня 2023
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