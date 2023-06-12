Депутаты нашли способ удешевить новые автомобили в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что политика властей по якобы развитию автомобильной индустрии в стране попросту игнорирует возможности и запросы потребителей. По мнению депутата, увеличение утилизационного сбора, которое может случиться в ближайшем будущем, рискует поставить крест на родном автопроме.

«Цена на авто еще больше вырастет! Необходимо освободить от этого побора предприятия, которые реально выпускают отечественные автомобили, а не лепят шильдики на кузов», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» Сергей Миронов.

Впрочем, не только этим следует озаботиться властям. Определенно стоит внести изменения в налогообложение, проработать варианты снижения стоимости сырья, требуемого для производства, а также упростить требования по сертификации и, естественно, акцентировать внимание на прямых продажах от автостроителей. Вот только вряд ли в ближайшей перспективе что-либо из подобных мер будет принято. Равно, как и не произойдет отмены утильсбора за автомобили. Но почему бы и не помечтать?