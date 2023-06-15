У LADA Granta очередной конкурент: новый иранский седан едет в Россию

Фото производителя.
С момента массового исхода автомобильных брендов из России прошел год и ситуация глобально поменялась: с бюджетом до двух миллионов рублей уже есть не только машины, но и выбор. Плохо дело только в нижнем ценовом диапазоне — кроме «Гранты» и «Нивы» там ничегошеньки нет. Однако в скором времени и здесь начнется большое сражение за покупателя. Иранцы не только готовятся к большой конкуренции с АВТОВАЗом, но и расширяют «меню».
Эдуард Раскин

Российский авторынок обретает новые черты: премиальный сегмент целиком переехал на параллельный импорт, средний ценовой отдан на откуп Поднебесной, а бюджетный класс — «Ладе». Однако отсутствие конкуренции никому еще добрую службу не сослужило, поэтому на государственном уровне тольяттинскому автогиганту нашли спарринг-партнера — иранские авто. Дело медленно, но верно идет к появлению в нашей среде персидских автомобилей в широкой модельной линейке.

Намедни в Иране анонсировали седан Pars Khodro Sahand, который представляет собой обновленную версию SAIPA Saina. Новинка отличается дизайном экстерьера, а так же интерьера: новая центральная консоль, приборная панель, блок управления климатической установкой и мультимедиа с «парящим» по последней моде экраном.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

За целевые автомобильные характеристики отвечает доработанный 1,5-литровый бензиновый 90-сильный мотор. Просто, надежно и, главное, в нижнем ценовом диапазоне.

На данный момент опубликованы только нарисованные картинки и несколько фотографий, однако зная оперативность иранцев, можно смело доверять заявлениям, что уже в середине осени начнется серийное производство.

А с учетом налаженных торгово-дипломатических отношений, сомневаться в скором появлении Pars Khodro Sahand в России не приходится. По всем параметрам, включая цену, это будет полновесный конкурент LADA Granta.

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15 июня 2023
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