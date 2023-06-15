У LADA Granta очередной конкурент: новый иранский седан едет в Россию

Российский авторынок обретает новые черты: премиальный сегмент целиком переехал на параллельный импорт, средний ценовой отдан на откуп Поднебесной, а бюджетный класс — «Ладе». Однако отсутствие конкуренции никому еще добрую службу не сослужило, поэтому на государственном уровне тольяттинскому автогиганту нашли спарринг-партнера — иранские авто. Дело медленно, но верно идет к появлению в нашей среде персидских автомобилей в широкой модельной линейке.

Намедни в Иране анонсировали седан Pars Khodro Sahand, который представляет собой обновленную версию SAIPA Saina. Новинка отличается дизайном экстерьера, а так же интерьера: новая центральная консоль, приборная панель, блок управления климатической установкой и мультимедиа с «парящим» по последней моде экраном.