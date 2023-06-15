В России начались продажи новой версии кроссовера Geely Atlas Pro

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Официальные дилеры Geely открыли стол заказов на новую версию кроссовера Atlas Pro, получившего 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 сил. Автомобиль с передним приводом доступен в двух вариантах оснащения: Comfort и Luxury. Цены стартуют от 2 138 990 рублей.
Руслан Черный

Новинка дополнила семейство модели Geely Atlas Pro, которая также представлена в России с силовой установкой мощностью 177 л. с. и полным приводом, включая версии с системой мягкого гибрида.

В свежем исполнении кроссовер не обделен исчерпывающим набором систем безопасности и опций комфорта.

Что касается двигателя, то крутящий момент, равный 255 Нм, достигается с 1500 оборотов. Компанию ему составляет шестидиапазонный гидромеханический «автомат».

С таким тандемом Geely Atlas Pro расходует не более 7,4 литра на «сотню» в смешанном цикле, а его максимальная скорость ограничивается отметкой в 200 км/ч.

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15 июня 2023
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