В России начались продажи новой версии кроссовера Geely Atlas Pro

Новинка дополнила семейство модели Geely Atlas Pro, которая также представлена в России с силовой установкой мощностью 177 л. с. и полным приводом, включая версии с системой мягкого гибрида.

В свежем исполнении кроссовер не обделен исчерпывающим набором систем безопасности и опций комфорта.

Что касается двигателя, то крутящий момент, равный 255 Нм, достигается с 1500 оборотов. Компанию ему составляет шестидиапазонный гидромеханический «автомат».

С таким тандемом Geely Atlas Pro расходует не более 7,4 литра на «сотню» в смешанном цикле, а его максимальная скорость ограничивается отметкой в 200 км/ч.