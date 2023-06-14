Борцы с отмыванием грязных денег решили обрушить российский авторынок

Если кто не знает, FATF — это комиссия, изначально созданная по решению глав США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, которая вырабатывает международные стандарты антиотмывочного финансового законодательства. Ее рекомендации не имеют обязательной юридической силы, но на практике стали для всех ведущих мировых банков стандартом в области борьбы с «грязными» деньгами террористов, криминалитета и прочих нехороших людей. На данный момент в FATF участвуют 37 стран, включая Россию.

Правда, наше членство в организации приостановили после февраля 2022 года. Во многом потому, что среди ее членов более-менее лояльных нам государств меньше десятка: Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, Турция, Саудовская Аравия и Мексика с Малайзией. Остальные четко следуют заветам США.

Так вот, ближайшее пленарное заседание FATF намечено на 19—23 июня. Известно, что многие государства-члены выступают за внесение России в так называемый черный список. То есть нашу страну предлагается считать чуть ли не раем для сомнительных и незаконных финансовых операций. На данный момент в этом списке находятся лишь Северная Корея, Мьянма и Иран. Насколько неприятно оказаться в подобной компании ярко иллюстрирует тот факт, что множество российских фирм даже сейчас опасаются иметь дело с финансовой системой дружественного нам Ирана. Боятся, что их начнут ассоциировать с отмывальщиками грязных денег.