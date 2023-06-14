Борцы с отмыванием грязных денег решили обрушить российский авторынок

Если кто не знает, FATF — это комиссия, изначально созданная по решению глав США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, которая вырабатывает международные стандарты антиотмывочного финансового законодательства. Ее рекомендации не имеют обязательной юридической силы, но на практике стали для всех ведущих мировых банков стандартом в области борьбы с «грязными» деньгами террористов, криминалитета и прочих нехороших людей. На данный момент в FATF участвуют 37 стран, включая Россию.
Правда, наше членство в организации приостановили после февраля 2022 года. Во многом потому, что среди ее членов более-менее лояльных нам государств меньше десятка: Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, Турция, Саудовская Аравия и Мексика с Малайзией. Остальные четко следуют заветам США.
Так вот, ближайшее пленарное заседание FATF намечено на 19—23 июня. Известно, что многие государства-члены выступают за внесение России в так называемый черный список. То есть нашу страну предлагается считать чуть ли не раем для сомнительных и незаконных финансовых операций. На данный момент в этом списке находятся лишь Северная Корея, Мьянма и Иран. Насколько неприятно оказаться в подобной компании ярко иллюстрирует тот факт, что множество российских фирм даже сейчас опасаются иметь дело с финансовой системой дружественного нам Ирана. Боятся, что их начнут ассоциировать с отмывальщиками грязных денег.
Считается, что если Россию внесут в черный список FATF, нам придется окончательно забыть даже о тех минимальных объемах банковских переводов через международную систему SWIFT, которые имеют место сейчас. А еще, видимо, попрощаться с долларом. Как известно, международные расчеты за ввозимые в Россию автомобили осуществляются путем международных банковских переводов. И чаще всего в европейской или американской валюте.
Таким образом перспектива попасть в «черный список» видится серьезной угрозой. Ведь получается, что расплатиться за купленную за рубежом машину физически не получится. Соответственно, ввоз иномарок в РФ может полностью остановиться. Да и с импортом автокомпонентов и запчастей для выпуска и ремонта авто все тоже станет грустно до невозможности. Получается, что 19 июня можно начинать вопить, что «все пропало»?
— Не могу комментировать этот вопрос с точки зрения макроэкономики. Для нас главное — лишь бы юани и рубли ходили. Для расчетов с контрагентами в КНР и Южной Корее мы используем пару юань-рубль. В сделках с другими странами конвертируем рубли в евро и доллары через компании в дружественных государствах ЕАЭС. Далее можно переводить деньги в любую юрисдикцию, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick Сергей Пиголкин.
Такое положение вещей дает основание надеяться, что возможные решения FATF нас всерьез не затронут. Разве что немного притормозит скорость транзакций и затраты на конвертацию валют. Но лишь бы ввоз автомобилей не застопорился.