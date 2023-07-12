Для кого и зачем: три новых китайских пикапа в России

Фото производителя
До наступления всепланетных катаклизмов доля пикапов на российском рынке новых автомобилей была ничтожно мала. За последние месяцы она немного подросла, но продажи «грузовичков» все равно остаются мизерными — немногим больше 1% от общего объема реализованных машин. Однако это не мешает китайским товарищам везти в нашу страну свои «рабочие лошадки» с тщетной надеждой на их популяризацию.
Мирон Горин

Нетрудно заметить, что ребята из Поднебесной молниеносно освоили на российском рынке все сегменты без исключения. Собственно, им не стали и рамные грузовички. Причем волокут к нам китайцы пикапы не продажи ради, а имиджа для. Как говорится, запас карман не тянет — пусть лучше будет, чем нет. Итак, что же предлагают азиаты нашему брату в сегменте тяжелых полноприводных «безорожников»?


JAC T8 PRO

Хоть убей — любят китайцы буковки PRO в названиях своих моделей. Не отличился и новый пикап T8 от компании JAC. Автомобиль может похвастать системой кондиционирования, круиз-контролем, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,4 дюйма, камерами кругового обзора и 7-дюймовой доской приборов.

В движение «вездеход» приводится — на выбор — откровенно вялым 2-литровым дизелем о 139 «пони», либо более производительной турбированной «бензинкой» мощностью 211 «жеребцов». А вот трансмиссия, увы, только механическая — на шесть ступеней. По замыслу представителей марки, для всеядного русского человека — «PROкатит».

Фото производителя

Changan Hunter Plus

Дабы не пересекаться названием с ужасным, но не великим УАЗ Hunter, китайцы решили не только добавить к модельному имени приставку Plus, но еще и обозвали внедорожник «пикапом бизнес-класса».

Вот только ничего делового и премиального в нем, как вы, наверное, уже поняли, нет. Если не брать во внимание «роскошную экокожу», климатическую установку и минимальный набор вспомогательной электроники. Зато есть 12,3-дюймовый тачпад мультимедиа и встроенный видеорегистратор. А под капотом прописался бензиновый турбодвижок, «выдувающий» с пары литров объема внушительные 233 л. с. В паре с ним выступает «скорострельный» восьмискоростной «автомат» от ZF.

Фото производителя

GREAT WALL POER KING KONG

Вероятно, этот почти шестиметровый представитель семейства пикапов намерен удивить россиян наименьшим в сегменте мультимедийным экраном диагональю 10,2 дюйма и самой настоящей камерой заднего вида. Хорошо, что есть хотя бы кондиционер и датчики дождя. Впрочем, для самых требовательных все же найдется климат-контроль и даже функция обогрева рулевого колеса, обернутого в кожу.

А вот на силовые агрегаты — не то в Haval, не то в Great Wall — снова поскупились, предложив потребителям слабенький «дизелек» о 150 «скакунах» и чуть более проворный бензиновый мотор на 190 сил. Трансмиссия у «Кинг Конга» тоже «бюджетная» — «механика», шесть скоростей.

Короче: берите что дают. Опять же, все лучше, чем УАЗ.

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12 июля 2023
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