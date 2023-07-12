Для кого и зачем: три новых китайских пикапа в России

Нетрудно заметить, что ребята из Поднебесной молниеносно освоили на российском рынке все сегменты без исключения. Собственно, им не стали и рамные грузовички. Причем волокут к нам китайцы пикапы не продажи ради, а имиджа для. Как говорится, запас карман не тянет — пусть лучше будет, чем нет. Итак, что же предлагают азиаты нашему брату в сегменте тяжелых полноприводных «безорожников»?



JAC T8 PRO

Хоть убей — любят китайцы буковки PRO в названиях своих моделей. Не отличился и новый пикап T8 от компании JAC. Автомобиль может похвастать системой кондиционирования, круиз-контролем, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,4 дюйма, камерами кругового обзора и 7-дюймовой доской приборов.

В движение «вездеход» приводится — на выбор — откровенно вялым 2-литровым дизелем о 139 «пони», либо более производительной турбированной «бензинкой» мощностью 211 «жеребцов». А вот трансмиссия, увы, только механическая — на шесть ступеней. По замыслу представителей марки, для всеядного русского человека — «PROкатит».