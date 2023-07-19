Утилизация импорта: автодилеры оценили масштаб грядущего подорожания иномарок

Систематизированная картина происходящего в российской автоотрасли, которую РОАД продемонстрировала сегодня, производит сильное впечатление. Если все у нас будет идти так как идет, автовладельцев страны ждет мало хорошего.
По словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, к концу года цены на новые автомобили вырастут на 5—10%. Уже к текущим прайсам. Прежде всего потому, что наш авторынок обладает емкостью как минимум в 1,5 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей в год, а российский автопром и импортеры в состоянии поставить на него сейчас максимум 800 000 единиц такого автотранспорта. Недостаток предложения задирает цены. Кроме того, во втором полугодии 2023-го в полный рост заработают сразу два крайне неприятных для кармана потенциального автовладельца фактора.
Первый — обрушенная стараниями ЦБ РФ российская валюта. За последние пару месяцев она просела примерно с 77 до 91 ₽ за доллар. А у нас только китайские авто занимают уже чуть ли не половину авторынка. Плюс иномарки азиатских и европейских брендов, ввозимые по параллельному импорту. Автодилеры сейчас закупают все это уже по новому курсу. То есть примерно на 16% дороже, чем в первом полугодии 2023-го. Такая разница не замедлит отразиться на ценниках в автосалонах. Кроме того, правительство решило с 1 августа кратно повысить утильсбор с каждого ввезенного в Россию автомобиля. Г-н Подщеколдин привел пример расчета «повышенного утиля» для новенького китайского Jetta VA3 (аналог VW Polo).
Сейчас компания-импортер за ввоз в Россию каждого такого седана перечисляет казне утильсбор в размере 178 000 рублей. С 1 августа платеж вырастет до 300 000 рублей. Разница в 122 000 рублей тут же окажется заложена в ценник для отечественного покупателя. По остальным популярным в России моделям иномарок картина будет аналогичной или еще хуже.
Считается, что повышение утилизационного сбора позволит российским автозаводам конкурировать с китайскими иномарками. Подобный протекционизм был бы оправдан в нормальных экономических условиях. Но когда на АВТОВАЗе до 80% (по неофициальным данным) собираемых сейчас LADA Vesta сходят с конвейера некомплектными из-за сбоев в поставках деталей, введение дополнительных препонов автоимпорту равносильно удушению отечественного рынка.
Поэтому для его реанимации РОАД предложила Правительству РФ возобновить финансирование программы утилизации старых авто при покупке новых. И отложить повышение утилизационного сбора. А еще автодилеры выступили с инициативой взаимно признать с Китаем сертификаты на автомобили. С одной стороны, это позволит сэкономить нашим импортерам на российской сертификации китайского автотранспорта. А с другой, откроет для отечественных АВТОВАЗа, УАЗа, ГАЗа и КамАЗа гигантский авторынок Поднебесной. Последний измеряется не сотнями тысяч (как в России), а десятками миллионов проданных ТС за год. Сомнительно, конечно, что лоббисты интересов российского автопрома в Правительстве России не зарубят подобную инициативу. Но чем черт не шутит…