Утилизация импорта: автодилеры оценили масштаб грядущего подорожания иномарок

Систематизированная картина происходящего в российской автоотрасли, которую РОАД продемонстрировала сегодня, производит сильное впечатление. Если все у нас будет идти так как идет, автовладельцев страны ждет мало хорошего.

По словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, к концу года цены на новые автомобили вырастут на 5—10%. Уже к текущим прайсам. Прежде всего потому, что наш авторынок обладает емкостью как минимум в 1,5 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей в год, а российский автопром и импортеры в состоянии поставить на него сейчас максимум 800 000 единиц такого автотранспорта. Недостаток предложения задирает цены. Кроме того, во втором полугодии 2023-го в полный рост заработают сразу два крайне неприятных для кармана потенциального автовладельца фактора.

Первый — обрушенная стараниями ЦБ РФ российская валюта. За последние пару месяцев она просела примерно с 77 до 91 ₽ за доллар. А у нас только китайские авто занимают уже чуть ли не половину авторынка. Плюс иномарки азиатских и европейских брендов, ввозимые по параллельному импорту. Автодилеры сейчас закупают все это уже по новому курсу. То есть примерно на 16% дороже, чем в первом полугодии 2023-го. Такая разница не замедлит отразиться на ценниках в автосалонах. Кроме того, правительство решило с 1 августа кратно повысить утильсбор с каждого ввезенного в Россию автомобиля. Г-н Подщеколдин привел пример расчета «повышенного утиля» для новенького китайского Jetta VA3 (аналог VW Polo).