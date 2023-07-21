Почему китайский автопром не спешит на поклон к нашим бюрократам

Казалось бы, очистившиеся от вражеских марок просторы российского рынка должны были в первую очередь привлечь мощных игроков, не ограниченных в средствах, способных вложить серьезные деньги в развитие нового направления своего бизнеса. Как-то само собой считалось, что лидеры по производству автомобилей в самом Китае будут стремиться к извлечению долгосрочной выгоды и в России, создадут у нас заводы для оптимизации затрат и получения значимых льгот от государства.

Лидеры — в хвосте

Однако вот уж «год прошел, другой идет», а каких-то бодрых подвижек в этом направлении нет как нет. Где, скажем, наипервейший производитель Китая — BYD? Леший его знает, где. По крайней мере, агентство «Автостат» в отечественном ТОП−25 по итогам полугодия его не наблюдает.

Следующие за BYD в пятерке лидеров Поднебесной по объемам выпуска автомобилей — Changan, Geely и Chery выступают немного солиднее. Chery — на втором месте после неизбывной LADA, Geely — четвертый, Chаngan — пятый. Однако все они ограничиваются единственно экспортом своих изделий в Россию, совершенно не думая о том, чтобы пустить корни в нашу почву. Впрочем, нет — Chery время от времени имитирует желание что-то эдакое тут замутить. То какие-то шашни с калининградским «Автотором» по слухам пыталась завести, но это неточно. То к заводу, который когда-то любовно выстроил Volkswagen, подбивала клинья — но и там все обломилось, причем явно не по вине жизнелюбивой калужской «брошенки».