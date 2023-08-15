Что и когда начнет производить бывший завод Volkswagen в Калужской области

А между тем, по информации с одного из пабликов VK, недавно у проходной предприятия видели автовоз с китайскими кроссоверами Volkswagen Talagon. Что бы это могло означать: дилеры просто используют складские площади под параллельный импорт из КНР или все же на завод приехала партия машин для изучения и наладки их производства? Ответа на этот вопрос пока нет, но ждать осталось недолго.

Напомним, дилерские структуры «Авилона» уже давно продают Volkswagen Talagon китайского производства (совместное предприятие FAW-Volkswagen) — трехрядный кроссовер длиной 5,15 метра, построенный на платформе хорошо известного у нас Teramont. По цене более 5 млн. рублей полноприводный Talagon предлагают с 220-сильной бензиновой «турбочетверкой» TSI объемом 2 л и «роботом» с двумя сцеплениями. Кстати, Talagon длиннее «Терамонта» на 117 мм, хотя колесная база у них одинаковая. И Teramont тоже собирают в Китае, правда, уже на заводе SAIC-Volkswagen.