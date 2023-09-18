Бюджетный кроссовер Kaiyi X3 поступил в шоу-румы российских дилеров

Кроссовер Kaiyi X3, «прописавшийся» на калининградском заводе «Автотор», безальтернативно комплектуется 1,5-литровым атмосферником на 113 л. с. и системой переднего привода. А вот коробку передач покупатель может выбрать — предусмотрена как модификация с пятиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Габариты новинки: 4400/1831/1653 мм, колесная база — 2632 мм, клиренс — 158 мм.

Что касается комплектаций, то автомобиль с «ручной» трансмиссией можно приобрести лишь в начальной версии Comfort, а вот двухпедальную машину — и в «Комфорте», и в старшей Luxury.

Уже в базе можно отыскать 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиакомплекса, светодиодные ходовые огни, подсветку поворотов, обогрев всех кресел и мультифункционального рулевого колеса, бесключевой доступ, «круиз», задний парктроник, кондиционер. Старшее же исполнение подразумевает полностью светодиодную оптику, камеру заднего вида с динамической разметкой, а также 18-дюймовые «колеса» вместе 17-дюймовых.

Сколько стоит новинка от Kaiyi? За кроссовер с 5МТ в комплектации Comfort дилеры просят 2 117 650 рублей, с вариатором — 2 220 950. А машина в топовом исполнении Luxury обойдется уже как минимум в 2 282 930 «деревянных».