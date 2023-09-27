Средняя цена нового автомобиля в России обновила рекорд

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата», средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе выросла на 9,8% по отношению к июлю, достигнув 3,13 миллиона рублей. Стоимость рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций. Планку в три миллиона этот показатель превысил впервые.

Рекорд отметил и Росстат, однако в ведомстве рассчитывают средние цены на автомобили без учета объема продаж и на основе стоимости только базовых комплектаций. По их данным, стоимость отечественной машины впервые превысила 1 000 000 рублей, зарубежной — 2 300 000 рублей, что на 1,1% и 2,1% выше, чем месяцем ранее. Рост цен на авто в августе составил в среднем 4—20%, а число комплектаций, у которых обновились прайс-листы, увеличилось в 2,5 раза.

Процесс повышения рекомендованных розничных цен продолжился и в сентябре, причем участники рынка отметили, что автопроизводители пока не учитывали все новые расходы в прайс-листах. Прежний рекорд средней цены нового легкового автомобиля в России — 2,8 миллиона рублей. Эта отметка была зафиксирована в марте 2022 года.