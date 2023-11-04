Кожаная «Нива», длинная «Веста», китайский «Запорожец» и очередные «наезды» на водителей: итоги недели

Итак, АВТОВАЗ вывел на рынок «дерзкую» LADA Vesta Sportline, попросив за нее 2 175 000 рублей. И это при том, что обычная «Веста» в кузове седан предлагается за 1 240 000. Тем, кому нужно не «ехать», а «шашечки», предлагаем присмотреться к Niva Travel с салоном, частично обтянутым кожей — натуральной, изготовленной в России. А любителям универсалов — к Vesta SW с 16-клапанным мотором на 106 сил.

Если же ждете обычный, но иностранный седан, то вас наверняка порадует новость о том, что компания Geely уже очень близка к российскому запуску модели Emgrand. Точная дата начала продаж пока не называются, но цены уже известны: за самую доступную комплектацию придется отдать 2 млн. рублей, за самую дорогую — почти 2,5 млн. Мотор — 1,5-литровый, на 122 силы. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

Наверняка Geely Emgrand по достоинству оценят и таксисты. А еще им могут приглянуться две битопливные новинки. Калининградский «Автотор» презентовал публике китайский седан BAIC U5 Plus с газобаллонным оборудованием, а «Москвич» — метановый лифтбэк «Москвич 6». Главный плюс в том, что ГБО устанавливается прямо на заводе, то есть владельцам не нужно будет самостоятельно сертифицировать такие машины.