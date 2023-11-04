Кожаная «Нива», длинная «Веста», китайский «Запорожец» и очередные «наезды» на водителей: итоги недели

Итак, АВТОВАЗ вывел на рынок «дерзкую» LADA Vesta Sportline, попросив за нее 2 175 000 рублей. И это при том, что обычная «Веста» в кузове седан предлагается за 1 240 000. Тем, кому нужно не «ехать», а «шашечки», предлагаем присмотреться к Niva Travel с салоном, частично обтянутым кожей — натуральной, изготовленной в России. А любителям универсалов — к Vesta SW с 16-клапанным мотором на 106 сил.
Если же ждете обычный, но иностранный седан, то вас наверняка порадует новость о том, что компания Geely уже очень близка к российскому запуску модели Emgrand. Точная дата начала продаж пока не называются, но цены уже известны: за самую доступную комплектацию придется отдать 2 млн. рублей, за самую дорогую — почти 2,5 млн. Мотор — 1,5-литровый, на 122 силы. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».
Наверняка Geely Emgrand по достоинству оценят и таксисты. А еще им могут приглянуться две битопливные новинки. Калининградский «Автотор» презентовал публике китайский седан BAIC U5 Plus с газобаллонным оборудованием, а «Москвич» — метановый лифтбэк «Москвич 6». Главный плюс в том, что ГБО устанавливается прямо на заводе, то есть владельцам не нужно будет самостоятельно сертифицировать такие машины.
Есть и еще одна любопытная автомобильная новость — член комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона предложил возродить марку «Запорожец». По его словам, нужно восстановить сборочное предприятие и выпустить по-настоящему «народный автомобиль». А вот какого именно китайского партнера можно было бы привлечь для этих целей, г-н Ворона не уточнил.
Напоследок — пара «социальных» известий. Московские власти запускают систему, которая будет следить за нештатными ситуациями на дорогах с помощью нейросети. Предполагается, что в ее зону ответственности войдут пробки, аварии, пожары, посторонние предметы и машины, припаркованные на проезжей части. С этого, вероятно, и начнется. Но не исключено, что в дальнейшем система будет «сотрудничать» с ГИБДД.
К слову о ГИБДД. Госкомпания «Автодор» предупредила о том, что гаишники начали «лишать» водителей «прав» на новой трассе М12. В сентябре прошла серия рейдов — полицейские выписали 12 постановлений за нарушение правил установки регистрационных знаков. Очевидно, госкомпании надоело, что автомобилисты уклоняются от оплаты проезда, скрывая «номера», а потому и привлекла правоохранителей.
Подробнее же о главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.