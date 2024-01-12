Проблема решена: в Подмосковье импортозаместили подшипники для автопрома

Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприятие планирует выпустить в 2024 году порядка 200 000 отечественных радиально-упорных ступичных подшипников для автомобилей. Продукция завода позволит восполнить потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах и заместить иностранные аналоги. Гендиректор предприятия отметил, что площадка на 1500 квадратных метров оснащена «самым передовым оборудованием».

Например, из Китая прислали вертикальный центр двухсторонней скоростной плоской шлифовки торцов подшипников, который обеспечит самые высокие параметры точности при изготовлении. А для контроля качества готовой продукции создана современная лаборатория.

В 2024 году завод планирует приступить к строительству второй очереди предприятия площадью 1450 «квадратов» — это позволит организовать собственное производство колец подшипников и других комплектующих в 2025 году.