«Автотор» соберет партию кроссоверов Dongfeng Sokon

Фото: Dongfeng
Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России компания «Моторинвест» и калининградский автопроизводитель «Автотор» заключили соглашение о выпуске партии кроссоверов DFSK ix5 и ix7. Но ее объем не уточняется.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Dongfeng, на «Автоторе» по заказу «Моторинвеста» соберут партию Dongfeng Sokon — или, для краткости, просто DFSK. В модельную линейку войдут купеобразный кроссовер со «спортивным» дизайном ix5 и семиместный полноприводный «паркетник» ix7. Новинки расширят семейство DFSK на российском рынке, которое пока представлено лишь трехрядным вседорожником 580.

По результатам сборки первой партии автомобилей будет принято решение о пролонгации партнерства «Автотора» и «Моторинвеста». Отмечается, что в рамках сотрудничества дистрибьютор берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведенных машин, а также отвечает за поставки запасных частей и деталей для российских покупателей.

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30 января 2024
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