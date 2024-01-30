«Автотор» соберет партию кроссоверов Dongfeng Sokon

Как сообщает пресс-служба Dongfeng, на «Автоторе» по заказу «Моторинвеста» соберут партию Dongfeng Sokon — или, для краткости, просто DFSK. В модельную линейку войдут купеобразный кроссовер со «спортивным» дизайном ix5 и семиместный полноприводный «паркетник» ix7. Новинки расширят семейство DFSK на российском рынке, которое пока представлено лишь трехрядным вседорожником 580.

По результатам сборки первой партии автомобилей будет принято решение о пролонгации партнерства «Автотора» и «Моторинвеста». Отмечается, что в рамках сотрудничества дистрибьютор берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведенных машин, а также отвечает за поставки запасных частей и деталей для российских покупателей.