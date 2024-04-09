Для чего в автомобилях устанавливают несколько патрубков выхлопной системы

Раздвоенный «выхлоп» у некоторых автомобилей воспринимается, как надутые губы девушек после уколов гиалуроном. Таким образом многие дамы стараются быть модными, хотя большинство их пользователей подобный фейслифтинг оценивают как смешной и несуразный. Но если проводить параллели с машинами, то очень часто патрубки выпускной системы действительно говорят об их выдающихся способностях. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Согласитесь, что авто с посредственными мощностными характеристиками, украшенными «двухстволкой», а то и всеми четырьмя патрубками выхлопной системы, выглядят крайне абсурдно. Такие машины громко рычат, но совсем не едут. Впрочем, фанатов «колхозного» тюнинга сей факт совсем не расстраивает. Главное — внимание со стороны, а вот какие при этом возникают эмоции у окружающих — явление вторичное. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось...

Между тем, «пушки» на корме авто действительно считаются признаком того, что в моторном отсеке установлен бескомпромиссный и могучий силовой агрегат. Чего не сказать о тех же LADA и массовых иномарках. Изначально выхлопные патрубки устанавливались исключительно на мощных моделях преимущественно с V-образными движками под капотом.

Цилиндры тех же V6, V8 и V10 располагаются под углом относительно друг друга в двух линейных секциях. И конструкция таких моторов имеет пару выпускных коллекторов — как раз по одному на каждую из линий «горшков». Таким образом, оба коллектора получают индивидуальные выхлопные трубы.

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К слову, фактически идентичная система с двумя выпускными трактами используется и в оппозитных высокооборотистых двигателях с цилиндрами, расположенными друг против друга. А вот так называемые рядные агрегаты оборудованы одним-единственным коллектором и в большинстве своем — единой выхлопной трубой. Правда, в случае с компрессорными движками да больших объемов, имеющих рядное расположение «горшков», выпуск тоже нередко оснащается парой выпускных патрубков.

Подобное решение, прежде всего, связано с тем, что в выхлопную систему силовых установок с большим количеством цилиндров попадает огромное количество отработанных газов. А для их интенсивной очистки необходимо минимальное сопротивление в тракте. Для этого, собственно, конструкция и оснащается двумя выхлопными трубами.

Впрочем, в современном автопроме достаточно давно стали устанавливать двух- и четырехпатрубные системы выхлопа на различных моделях, причем вне зависимости от типа и мощности их движков. Как правило, выхлопная труба у них одна, а вот выходных отверстий несколько. Еще чаще применяются фейковые патрубки, лишь визуально имитирующие выпуск.

На самом деле, созданы они лишь эстетики ради и бесполезности для. Как это, к слову, частенько происходит с декоративными спортивными обвесами, модными спойлерами и «горячими» шильдиками.