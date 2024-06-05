«Ярославский моторный завод» представил супердизель мощностью 1054 «лошадок»

Прошедшая в Москве выставка технологий и решения коммерческого транспорта «COMvex-2024» интересна во многом была тем, что львиная доля участников — отечественные предприятия, многие из которых не только выжили, но и продолжают развиваться даже под чудовищным санкционным давлением, коснувшимся и станков, и софта, и многого другого. Но с конвейеров продолжают сходить новинки, которые не стыдно показать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Все новинки ЯМЗ, работающие не только на солярке, но и на метане

На минувшей выставке было немало интересных стендов, которые, мягко говоря, внушали скромный оптимизм: не так уж все и плохо, не выживает российская экономика, а пусть и небольшими шажочками, но развивается.

Да, не так быстро, как хотелось бы, но вектор выбран правильный, а путь читается. Причем — вполне однозначно. Есть и сборка, и локализация, но особый интерес представляют стенды, где выставлены собственные разработки и новинки. В частности, экспозиция «Ярославского моторного завода (ЯМЗ)».

Моторостроители из Ярославля представили сразу несколько премьер в сегменте дизельных и газовых двигателей: ЯМЗ-535, ЯМЗ-537 CNG, ЯМЗ-770 и ЯМЗ-855. Первый — это новый 4-цилиндровый рядный дизельный силовой агрегат с увеличенной размерностью цилиндра (110x135 мм). По сравнению с серийным мотором ЯМЗ-534 его рабочий объем увеличился с 4,4 до 5,1 л. Мощность моторов этой серии варьируется в диапазон от 170 до 260 л.с., а максимальный крутящий момент — от 780 до 890 Нм.

В конструкции мотора применены топливный насос и система подачи топлива аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением. Для достижения пятого экологического класса и повышения технико-экономических показателей в двигателях ЯМЗ-535 применяется система очистки отработавших газов SCR.

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ЯМЗ-537 CNG — новый 6-цилиндровый рядный газовый двигатель пятого экологического класса с размерностью цилиндра 110x135 мм, рабочий объем которого по сравнению с мотором ЯМЗ-536 вырос с 6,6 до 7,7 л. Оснащен принудительным искровым зажиганием и системой распределенного впрыска газа с электронным управлением.

В отличие от дизельных двигателей этой же серии, имеет пониженную до 11 степень сжатия. Диапазон мощности газовых двигателей ЯМЗ-537 CNG — от 210 до 300 л.с., максимальный крутящий момент — от 830 до 1250 Нм. В качестве топлива используется компримированный метан.

ЯМЗ-770 — опять же новый рядный 6-цилиндровый дизель с размерностью цилиндра 130х156 мм и рабочим объемом 12,4 л. Моторы этого семейства покрывают очень широкий диапазон мощности (360-620 л.с.) и крутящего момента (2200-2550 Нм). Система подачи топлива — аккумуляторного типа, с микропроцессорным управлением.

Для достижения пятого экологического класса и повышения технико-экономических показателей в двигателях тут применяется система очистки отработавших газов SCR. Блок и головка цилиндров изготавливаются из чугуна, а поршни могут быть как алюминиевыми (для версий со степенью сжатия 17,5 и мощностью не более 550 л.с.), так и стальными (для форсированных версий со степенью сжатия 20 и мощностью до 620 л.с.).

Фото портала АвтоВзгляд.

Так же на выставке впервые показали мотор повышенной мощности ЯМЗ-855: новый 12-цилиндровый V-образный дизель с размерностью цилиндра 140x140 мм и рабочим объемом 25,9 л. Двигатель имеет турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, жидкостную систему охлаждения и непосредственный впрыск топлива. Номинальная мощность гигантского «дизеля» — 1054 л.с., а максимальный крутящий момент — 4300 Нм.

Также тут применена системой подачи топлива Common Rail. Такими агрегатами будут комплектоваться карьерные самосвалы, промышленные тракторы, бульдозеры, а также современные дизель-генераторные и насосные установки.