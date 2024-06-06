Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Как сообщает РБК, ссылаясь на близкие к источнику проекты, в кулуарах Петербургского международного экономического форума стало известно, что в Есипово собираются делать порядка 120 000 автомобилей в год. На конвейер должны встать не только модели с двигателем внутреннего сгорания, но и гибриды, а в перспективе и электромобили. Первые машинокомплекты для сборки автомобилей Maxeed уже завезены на предприятие, но сроки начала производства пока не названы.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Автодом», купившая все российские активы немецкого бренда, уже получила Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Exeed TXL и VX местной сборки. Проблемой пока является ценообразование — локализованные SUV в полтора раза дороже тех, что завозят из Китая. Что касается бренда Maxeed, то это одна из торговых марок, которая была зарегистрирована Chery в России в мае 2024 года. При этом официально ни «Автодом», ни Chery, ни правительство Подмосковья о нюансах реализации нового проекта ничего не говорят.