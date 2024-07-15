Российский завод Haval остановил выпуск автомобилей

Компания Haval, которая является лидером среди всех иностранных автобрендов, официально представленных в нашей стране, остановила производство машин на своем заводе в Тульской области. Но поводов для паники нет: это — запланированный отпуск предприятия.

Как сообщает агентство «Автостат», корпоративный отпуск сборочной площадки Haval в Тульской области продлится неделю — с 15 по 21 июля. А уже в следующий понедельник предприятие вернется к привычному графику работы, полностью возобновив производство автомобилей.

Напомним, что в настоящее время российский завод Haval выпускает кроссоверы F7 и его модификацию F7x, Jolion и Dargo. Вероятно, в обозримом будущем линейку локализованных моделей также пополнит внедорожник H9 второго поколения (подробнее о нем здесь). По крайней мере, предыдущая генерация «рамника» под Тулой собиралась.

По итогам первой половины 2024 года продажи Haval в нашей стране выросли в 2,1 раза — до 81 450 реализованных машин. Такой высокий интерес со стороны отечественных покупателей сделал Haval лидером российского рынка новых автомобилей среди всех иностранных марок, а заодно позволил довести рыночную доля бренда до 11,3%.