Белорусская автомобильная промышленность постепенно набирает обороты. Ее руководители, вдохновленные поступательным развитием вверенной им отрасли, начинают задумываться о наиболее перспективных путях развития. Только вот, с точки зрения портала «АвтоВзгляд», их искания слишком откровенно повторяют российские досанкционные.

Весьма здраво рассудив, что крах российского автопрома произошел по причине его критической зависимости от западных технологий, а также хронического нежелания российских чиновников и бизнесменов шевелить пятой точкой и чрезмерно напрягать мозг, генеральный директор вполне себе успешного на нынешний момент завода «Белджи» Геннадий Свидерский поведал журналистам о несомненной пользе локализации.

ДАЕШЬ 150-ПРОЦЕНТНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ!

В свое время идея локализации производства, возможно, была неплоха, хотя в стратегическом плане к ней есть весьма серьезные претензии. Но не будем о грустном. Лучше ознакомимся с мыслями, высказанными по этому поводу представителем автоиндустриии из дружественной республики — той самой, что поставляла нам подсанкционные устрицы, пармезан и тропические фрукты. Не подумайте плохого, я превосходно отношусь к Белоруссии и ее доброжелательным обитателям. Но из песни слова не выкинешь, а географию не перерисуешь.

Фото: globallookpress.com

Так вот, гендиректор «Белджи» заявил следующее: «У АВТОВАЗа была почти стопроцентная локализация, но это не помогло. Поэтому мы должны добиться такой локализации, чтобы иметь технологическую независимость. Это доступ к документации, набор собственных компетенций и разработка узлов. Можно ведь все локализовать, а потом выяснится, что иностранный партнер вдруг перестанет поставлять систему ABS. Нужно снижать риски, чтобы „умножения на ноль“ не случилось».

Судя по вышеизложенному, г-н Свидерский не удовлетворен стопроцентной локализацией на АВТОВАЗе, он считает ее недостаточной. Вероятно, ему хотелось бы добиться 120-процентной, а то и 150-процентной. Но так сильно напрягаться «Белджи» вряд ли придется, ибо с локализацией — реальной, а не декларируемой — в Тольятти как-то совсем не задалось. Порой и подчас производство на отечественной почве у смежников подменялось простой переупаковкой импортных комплектующих в патриотичную обертку — и на этом процесс обрусения благополучно заканчивался. Говорить о стопроцентной локализации на АВТОВАЗе — это не просто перебор, а сильный перебор.

Фото: globallookpress.com

ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ

Как же собирается реализовывать стратегию локализации белорусский автозавод? Продолжим цитировать «Известия»: «От оригинальных моделей Geely „клоны“ отличаются рядом локализованных в Союзном государстве деталей. Так, ветровые стекла выпускаются российской компанией „Фуяо Стекло Рус“, аккумуляторы и колесные диски также поступают из России. Автомобили комплектуются шинами „Белшина“ и локализованным в республике устройством вызова экстренных оперативных служб».

В перспективе белорусский автопроизводитель помимо крупногабаритных пластмассовых деталей типа бамперов наладит производство топливных баков, выхлопной системы, жгутов проводов, фар, обшивки, панелей и пола багажника. Ведь этого вполне достаточно для автомобиля. Всякая хрень вроде электронных систем, двигателя, коробки и подвески — это ж такие мелочи, их всегда можно докупить у зарубежных партнеров, которые уж белорусов-то никогда не кинут.

Что для нас, что для наших братьев локализация — это вредный миф, ложная цель. Пора уже учиться на своих ошибках. Renault ушел на раз, бросив тут, не чихнув, вполне себе работающие производства. Не о локализации надо заботиться, а о создании собственной автомобильной отрасли с независимостью хотя бы в масштабе китайцев. Не железо важно, а технологии. Ибо заводы иностранцы здесь открыть могут. Но как откроют, так и закроют в случае, если их правительство скомандует отбой. А мы будем мучительно пристраивать оставшийся производственный хлам хоть куда-нибудь, как сейчас происходит в Калуге, Подмосковье и под Питером.