Обрусевшие Logan и Sandero встанут на конвейер АВТОВАЗа в Тольятти

Популярных «французов» все-таки планируют делать на нашей производственной площадке. На сей раз в Сети появилась информация о том, что «Логан» и «Сандеро» третьего поколения собираются выпускать в Тольятти.

Паблик Avtograd News сообщил об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на собственные источники на АВТОВАЗе. По словам инсайдеров, Logan и Sandero будут производить в одном потоке с LADA Iskra. Более того, их максимально унифицируют по компонентам с этой отечественной новинкой. И появилось подтверждение, что «французы» обзаведутся новыми шильдиками. Ориентировочно эти автомобили начнут выпускать в 2027 году, когда LADA Granta уйдет в историю.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ официально не объявлял ни о каких планах или подробностях по поводу появления «Логана» и «Сандеро» на какой-либо отечественной производственной площадке.

По более ранним сведениям, рестарт Logan и Sandero якобы готовили на заводе в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что «французы» готовы к запуску на 75%, шла речь об их производстве под российским брендом Xсite.