В Сибири построят новый российско-китайский автозавод

Один из «поднебесных» автостроителей готовится построить в нашей стране новый автомобильный завод, выбирая между Иркутской и Новосибирской областями. Представители неназванной китайской компании планируют организовать производство совместно с нашей госкорпорацией Ростех, на данный момент проект находится на стадии обсуждений. Начать строительство должны во втором полугодии 2025 года или в начале 2026-го.

Но приступят к строительству не раньше второго полугодия 2025-го

Подробности о постройке совместного российско-китайского завода сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича. Он сделал заявление в кулуарах форума автотранспорта, логистики и инженерии «ГлобалСибЭкспо — Китай 2024», который проходит в Новосибирске.

По словам Манкевича, в приоритете для строительства предприятия находится именно Новосибирская область. На ней сделали акцент после визита главы «Ростеха» Сергея Чемезова в Китай. Кроме того, представители бизнеса и власти заинтересованы в создании хаба по продаже китайских запчастей под Новосибирском. В РФ будут поставлять различные товары, в том числе через Монголию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что совместный автозавод России и Китая могли разместить в Подмосковье.