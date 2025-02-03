АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel для ремонта тормозной системы

Об этом сообщает ресурс «Лада.Онлайн». Уточняется, что новый рычаг для тормозной системы LADA Niva Travel является более надежным. Наши коллеги выяснили подробности, побеседовав с менеджером одного из автоцентров.
Процедуру проведут бесплатно у любого официального дилера бренда. Владельцы LADA Niva Travel могут обратиться туда за помощью, если обнаружат свой транспорт в списке машин, которых касается сервисная кампания. Менять рычаги специалисты будут в рамках гарантийных обязательств.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как и почему АВТОВАЗ расстается с классической «Нивой» — эксперт рассказал нам подробности о проекте Т-134. В конце января этот кроссовер представили президенту России Владимиру Путину в виде макета.