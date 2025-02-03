АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel для ремонта тормозной системы

Часть проданных внедорожников LADA Niva Travel попала под новую отзывную кампанию — машины нуждаются в замене рычага привода регулятора давления тормозов. Необходимые работы проведут в соответствии с предписанием № 106-23. Волжский автогигант уже разослал документ официальным дилерам марки «Лада».

Об этом сообщает ресурс «Лада.Онлайн». Уточняется, что новый рычаг для тормозной системы LADA Niva Travel является более надежным. Наши коллеги выяснили подробности, побеседовав с менеджером одного из автоцентров.

Процедуру проведут бесплатно у любого официального дилера бренда. Владельцы LADA Niva Travel могут обратиться туда за помощью, если обнаружат свой транспорт в списке машин, которых касается сервисная кампания. Менять рычаги специалисты будут в рамках гарантийных обязательств.

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