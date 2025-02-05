В 2024 году в России отозвали более 140 тысяч автомобилей

В прошлом году Росстандарт утвердил 14 программ, направленных на устранение различных дефектов у автомобилей, произведенных в нашей стране и за рубежом. Речь идет о 141 580 легковушках. Что еще интересно, по мнению экспертов, россияне стали внимательнее относиться к подобным мероприятиям.

Как сообщает Росстандарт, наиболее значимые отзывные кампании затронули кроссоверы Haval F7 и F7x. «Китайцам» в количестве 32 156 штук потребовалась доработка жгута проводов под креслом водителя. Еще 55 684 автомобиля нуждались в замене кабеля заземления топливного фильтра — это были Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Около 60% автомобилей, которые попали под отзывные кампании в октябре прошлого года, уже получили необходимые доработки, почеркнули в Росстандарте. За последние 5 лет ведомство согласовало свыше 300 программ сервисных мероприятий для 1,7 млн машин.

Накануне портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel для ремонта тормозной системы. Кампания касается внедорожников без ABS.