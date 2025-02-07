Changan может локализовать производство своих авто в Калининграде

«Поднебесный» бренд Changan собирается наладить выпуск своих автомобилей на мощностях калининградского «Автотора». На данный момент китайский автопроизводитель находится в стадии переговоров с нашим заводом. Обсуждается возможность контрактной сборки на предприятии. Если стороны придут к соглашению, автоконцерн из КНР может оптимизировать затраты в условиях индексации ставок утильсбора.

Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, знакомые с планами российского завода. Пока неизвестно, какие именно модели Changan могут встать на конвейер «Автотора». Сегодня продуктовая линейка марки насчитывает дюжину автомобилей разных классов с прайсом от 1,5 млн до 4,5 млн рублей. Сейчас это один из немногих автогигантов из Китая, у которого нет производства на территории России ни в каком виде.

Напомним, по итогам января 2025 года Changan удалось реализовать в нашей стране 5,1 тыс. легковушек. Бренд стабильно входит в пятерку лидеров по продажам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в российском офисе Changan прокомментировали обвинения в «травмоопасности» кроссоверов Uni-S, Uni-K и Uni-T. По словам представителей марки, безопасность SUV подтверждена тестами.