Никаких проблем: почему JAC считает ключевую ставку ЦБ вполне оправданной

Сегодня российский авторынок, благодаря довольно странной финансово-экономической политике властей, переживает не лучшие времена. Автопродажи падают так, что все чаще аналитики говорят о неизбежном уходе из нашей страны ряда иностранных (читай — китайских) автопроизводителей. Как оценивает текущую ситуацию в целом и как чувствует себя в этой связи бренд JAC, в интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказал заместитель генерального директора компании «Джак Автомобиль» Виктор Нащанский.

— Для оценки ситуации на рынке я, в первую очередь, руководствовался бы цифрами. И если мы посмотрим на статистику регистрации новых автомобилей в 2024 году в сравнении с 2023-ем, то рост составил 48%. При таких показателях называть финансовую политику странной я бы не стал. На самом деле, за последние 3-4 года после ухода корейских, японских и немецких брендов государство получило колоссальный опыт и громадный пул проблем.

Я говорю о вопросах сервисной поддержки, о вопросах гарантийной поддержки, о возврате инвестиций владельцев автомобильного бизнеса, которые из-за резкого ухода с рынка известных производителей потерпели огромные убытки. Поэтому сейчас политика государства направлена на защиту интересов инвестиций предпринимателей, а также на то, чтобы получить доступ к технологиям.

И путь, который избрало государство, очень похож на путь китайского рынка, начатый 10-15 лет назад. Сейчас участие государства присутствует практически на всех производственных площадках, используя инструменты Минпромторга и других ведомств.

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Это сделано для того, чтобы в случае очередных изменений на рынке, на которые иногда государство не может повлиять, у нас была возможность иметь доступ к технологиям и ресурсам, которые позволят оказывать качественный сервис клиентам и поддерживать всех игроков автомобильного рынка.

И сейчас бренд JAC видит для себя окно возможностей, так как у нас уже достигнуты договоренности о локализации наших моделей, что позволит предложить более выгодные цены для конечного клиента и как результат — увеличить объем продаж, а также претендовать на продажу нашей продукции в государственные учреждения, получая различные субсидии, дотации и поддержку от государства.

Мы отдаем себе отчет, что переходный период займет определенное время и в моменте возможно какое-то падение продаж, а также изменение конъюнктуры рынка, но в долгосрочной перспективе это приведет JAC к усилению позиций.

— Как повлияла на продажи бренда пока еще застывшая на месте неоправданно высокая ключевая ставка ЦБ и нивелируете ли вы ее собственными финансовыми программами? И если да, то насколько еще хватит запаса прочности?

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— Еще в начале прошлого года мы видели сигналы к повышению ключевой ставки и подготовились к этому. В свою финансовую модель мы закладывали рост ключевой ставки до 23%, поэтому пока двигаемся в соответствии с нашими ожиданиями.

Да и вообще в своей стратегии и оценке решений мы всегда стараемся смотреть за рамки нашего бизнеса: мы видим, что изменение ключевой ставки ЦБ направлено в большей степени на снижение и удержание целевых темпов инфляции в стране, поэтому называть ее неоправданной я бы не стал.

Замедление темпов инфляции влияет на скорость повышения цен на конечный продукт, и любому автопроизводителю низкие темпы инфляции дают более стабильную финансовую модель при планировании производства и локализации в долгосрочной перспективе.

Что касается в этой связи JAC, то мы изменили пул банков-партнеров, чтобы постараться сохранить интересную и привлекательную ставку для наших клиентов. Несомненно, мы как бренд субсидируем это, и запас прочности у нас не заканчивается, поскольку все инвестиции учтены в нашей финансовой модели.