Nissan может продать свою штаб-квартиру в Иокогаме из-за финансовых проблем

Такой радикальный шаг станет частью масштабной реструктуризации. Компания Nissan планирует продать здание, но после этого продолжить его использовать по договору аренды.

О продаже штаб-квартиры Nissan, стоимость которой оценивается более чем в 100 млрд иен (что приблизительно равно 700 млн долларов), сообщил Reuters, ссылаясь на японские источники.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал о кризисном положении компании. Nissan вынужден сократить персонал, закрыть два японских завода и несколько производственных площадок за рубежом.

Представители бренда подтвердили, что готовы рассматривать любые меры для улучшения финансового состояния. А недавно, после провала сделки с Honda, «Ниссановцы» обсуждали потенциальное сотрудничество с другой автомобильной компанией — Toyota.