Автомобильный fallout: водитель может погибнуть, но прогресс будет жить

Совершенствование автомобиля во всех его составляющих, включая обеспечение безопасности водителя и пассажиров, уже сейчас приводит к тому, что человек все чаще становится той самой бесполезной прокладкой между рулем и сиденьем транспортного средства, считает эксперт портала «АвтоВзгляд» Егор Васильев. И будущее мирового автопрома, как эти не печально, исключительно за беспилотными машинами. И вот — почему.

При всей при всей своей сложности, современный автопром необычайно наивен и прост. Особенно, если не отвлекаться на всякие мелочи типа производительности процессора информационно-развлекательной системы, количества динамиков, экранов и USB-портов. В основе любого автомобиля по-прежнему лежит моторизованная тележка с четырьмя колесами, которая с большей или меньшей степенью успешности справляется с командами, поступающими от водителя.

Конечно, автомобиль может быть умным. То есть оснащенным большим количеством ассистентов активной безопасности, которые не столько влияют на его характеристики управляемости, сколько выступают в качестве предохранителя. Защищая дорогую конструкцию и хрупкий окружающий мир от чудачеств того, кто находится за рулем. При этом автомобиль может быть и лишен всех современных технических чудес за исключением, разве что, базовых функций системы стабилизации, которые сводятся к демпфированию слишком грубых нажатий на педаль газа и педаль тормоза.

Точно также и водители могут отличаться друг от друга наличием или отсутствием встроенных ассистентов активной безопасности или, если точнее, сложных и приобретенных в результате напряженной работы интеллекта навыков управления авто в самых разных ситуациях. В результате мы имеем довольно простую совокупность сочетаний профессионализма водителей и уровня технического оснащения автомобилей:

Простая машина — простой водитель

Простая машина — умный водитель

Умная машина — простой водитель

Умная машина — умный водитель.

Фото Anton Belitsky/globallookpress.com

И среди этих сочетаний необходимо найти наиболее безопасное. Или, по крайней мере, функциональное. Ну что ж. Начнем. Для начала выберем простой автомобиль с минимальным набором функций и такого же водителя.

То есть — современного человека, не обремененного знаниями о теории управления транспортными средствами, чей практический опыт ограничивается, по большей части, короткими поездками и верой в то, что автомобиль всегда обязан охотно реагировать на любые попытки водителя попрать базовые законы физики.

Подобный симбиоз механизма и живого носителя заблуждений обычно крайне недолог и заканчивается фатально для обоих. Ведь нездоровый энтузиазм современного интеллектуала рано или поздно приведет к тому, что механизм не сможет выполнить команды пилота и привезет последнего в канаву. Так что это сочетание человека и механизма вряд ли стоит считать удачным.

Однако, если драйверская карьера пилота все-таки продолжится, то есть шанс, что он сумеет подняться на более высокий уровень водительского мастерства. Кстати, как это не парадоксально звучит, но именно простой автомобиль, не оснащенный продвинутыми ассистентами активной безопасности, позволяют человеку довольно быстро прогрессировать в своих шоферских навыках.

Ведь простой инструмент довольно однозначно реагирует на типовые ошибки рулевого, давая последнему возможность понимать причинно-следственную связь между своими действиями и конечным результатом. В результате мы получаем рост уровня мастерства и способность человека уже на хорошем профессиональном уровне управлять простой машиной. И получается, что комбинация простого автомобиля и продвинутого водителя довольно гармонична.

Фото Shatokhina Natalya/globallookpress.com

Ведь последний начинает по-настоящему правильно управлять средством мобильности и при этом находиться в состоянии постоянного тонуса. То есть его уровень мастерства не будет, как минимум, падать, а значит и управлять авто он станет разумно, профессионально и надежно. Так что сочетание умного и умелого водителя с простым автомобилем выглядит довольно гармоничным и безопасным.

Правда, расти над собой может не только человек, но автомобиль. Искусственную эволюцию никто не отменял. Для того, чтобы повысить безопасность и управляемость ТС, инженеры внедряют все больше новых технологий активной безопасности, большая часть которых реализуется за счет задействования умных алгоритмов.

Однако любопытно, что произойдет, если за рулем такого авто окажется профессиональный и разумный водитель, привыкший самостоятельно справляться с любыми сложностями на дороге? Поначалу подобная комбинация работает прекрасно. Ведь в основе всех умных алгоритмов ассистентов активной безопасности лежат правильные реакции на проблемы именно профессионального водителя. В результате возникает гармоничный симбиоз умного транспортного ТС с профессионалом за «баранкой».

Они не конфликтуют между собой в любых условиях. И уровень мастерства одного поддерживается профессионализмом другого. Казалось бы, именно такое сочетания человека и машины должно быть идеальным. Один постоянно держит под контролем малейшие нюансы дорожной обстановки и работы основных узлов и агрегатов, а второй умеет правильно управлять чудом инженерной мысли, не требуя от него невозможного. И в то же время умеет быстро и уверенно реагировать на внезапные проблемы, не вступая в конфликт с логикой работы основных ассистентов безопасности.

Фото Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Увы, но и у этой схемы есть недостаток. Дело в том, что по мере успешного взаимодействия умного автомобиля и профессионального водителя, у последнего начинает возникать ничем не обоснованная эйфория от уровня собственного мастерства, профессионализма и контроля над ситуацией. При этом, он начинает все больше полагаться на искусственный интеллект автомобиля, делегируя ему возможность самостоятельного решения «мелких» проблем, возникающих на дороге. И это начало пути вниз.

Ведь человек устроен так, что навыки и рефлексы, которые не подтверждаются постоянной практикой, начинают довольно быстро деградировать. Да, понимание остается, но теряется возможность самостоятельных безошибочных действий. И чем дольше существует симбиоз человека с умным автомобилем, тем сильнее деградирует уровень водительского мастерства пилота.

В итоге мы получаем комбинацию из умного автомобиля и простого потребителя услуги мобильности с невысоким уровнем водительского мастерства. В этом тандеме степень безопасности при движении по в большей степени зависит от эффективности набора ассистентов активной безопасности и отсутствия «шумахерских» амбиций у того, кто находится за рулем. До тех пор, пока человек сохраняет адекватность — проблем не будет. А вот как только он захочет поехать быстрее — они неизбежны.

Поскольку вождение будет сопровождаться ощущением гарантированной безопасности, которое обеспечит умный автомобиль. При этом по мере роста скорости его возможности начнут стремительно уменьшаться и в какой-то момент самонадеянный водитель останется один на один с плохо управляющимся ТС и стремительно нарастающими проблемами.

Фото Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com

Возможно, именно поэтому, несмотря на стремительное развитие технологий активной безопасности авто, количество аварий по-прежнему неприемлемо велико. По сути, это финальная и не самая хорошая комбинация системы водитель-автомобиль. И, честно говоря, она не радует. Мы оказались в тупике технической эволюции, выхода из которого уже не существует. Поскольку, по многим причинам, автомобили точно не смогут стать глупее. А вот люди — легко.

Иными словами, нас ожидает постепенное уменьшения сообщества настоящих водителей при постоянном росте количества простых потребителей услуги мобильности. И последние все активней будут делегировать свои полномочия по управлению авто искусственному интеллекту, время от времени, благодаря своему некомпетентному вмешательству, создавая предпосылки для тяжелых ДТП. И это стремительно приближает нас к безопасной, но скучной эпохе беспилотного транспорта.