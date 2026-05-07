В России сертифицировали кроссовер Volga K40

В нашей стране успешно завершился процесс сертификации среднеразмерного кроссовера Volga K40. По факту он является копией китайского паркетника Geely Atlas четвертого поколения.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил паблик «Автопоток». Согласно его данным, российские автомобилисты смогут приобрести K40 в двух исполнениях с индексами VCUF32 и VCUA22. За первым скрывается новинка, оборудованная передним приводом и 147-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Во втором случае покупатели получат систему 4х4, а также более мощный двухлитровый силовой агрегат, выдающий 200 л.с. Переключением передач у младшей версии заведует 7-скоростная роботизированная трансмиссия, а старшей достался традиционный 8-диапазонный «автомат».

Фирменные черты экстерьера Volga K40 — характерная радиаторная решетка и зауженная светодиодная оптика. В основе SUV, который может похвастать достаточно большим дорожным просветом, лежит технологичная архитектура. Помимо пассивных систем безопасности, за сохранностью жизни и здоровья водителя и пассажиров будет следить богатый набор электронных помощников.

Внутреннее убранство должно порадовать многоцветной контурной подсветкой, функциональной эргономикой, цифровой панелью приборов и 11 динамиками акустической системы. За температуру внутри отвечает охватывающий две зоны климат-контроль. В качестве адаптации к холодному сезону предусмотрен зимний пакет.

