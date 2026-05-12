Несгибаемые: BMW не собирается отступать перед китайским автонашествием

Автомобильная отрасль переживает не самые лучшие времена по всему миру. Даже Китай потихоньку начинает сбоить. Однако не все компании готовы примерить себе белые тапочки — есть на белом свете и оптимисты. Портал «АвтоВзгляд» весьма рад, что в ряду этих последних оказались и «Баварские моторные заводы».

Такая вот у нас авторыночная реальность. В России — проблемы из-за западных санкций. В США — из-за деиндустриализации и отмены льгот для электромобилей. В Европе — из-за проигрываемой конкуренции с китайскими компаниями, санкций США и зацикленности на электрокарах. В Китае — из-за спада производства, конкурентных войн и отмены льгот для электротранспорта.

Кому живется весело,

Вольготно на Руси?

Ну, может, не так уж весело, не так вольготно, но все же кое-кому живется. И простите уж за подобную сентенцию — это нога кого надо нога. Не обезжиренная китайская, не полуфабрикатная отечественная.

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

По данным агентства «Автостат» продажи новых автомобилей BMW в России за первые четыре месяца выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 69% и достигли уровня в 5376 штук. Самой популярной моделью оказался кроссовер X3, на который пришлась почти треть спроса. И далее следуют подряд одни SUV — X5, Х1, Х7, Х6. Лишь на шестой позиции сумел удержаться седан 5-й серии, разошедшийся тиражом 388 экземпляров. Интересно, что на китайскую сборку, меньше всего подверженную санкционному давлению, пришлась лишь 49,6% из проданных в России «баварцев».

А вот из Германии, которую в любом отношении сложно назвать дружественной, к нам поступило немногим меньше — 44,8%. И самое поразительное отметил в своем канале MAX директор «Автостата» Сергей Целиков:

— 77 новых автомобилей BMW имеют шильдик «Сделано в России». Как показывает статистика, «дело Автотора» живее всех живых. Несмотря на символические объемы, ролики в интернете на эту тему расходятся широко, и набирают массу просмотров...

При этом, однако, никаких далеко идущих выводов по поводу вероятного оживления отечественного рынка делать не стоит. Баварский автомобильный «вброс» — всего лишь капля в море, не способная кардинально изменить общее удручающее положение дел. Однако локальный, так сказать, позитивный момент все же присутствует. Вопреки убежденности многих экспертов, что германский автопром вот-вот прикажет долго жить, заслуженные бренды не ломаются под напором «китайцев» и продолжают работать.

НЕ ИСПУГАЛИСЬ ТРАМПА

И это касается не только российского рынка, который сейчас весьма рискованный для бизнеса. Общая прибыль, полученная BMW в первом квартале, превзошла ожидаемую, несмотря на 25-процентное падение. Компания сообщила, что за первый квартал она получила €2,3 млрд, превысив планку в €2,2 млрд, установленную в прогнозе аналитиков компании.

Воодушевленное успехами, руководство BMW не собирается менять политику на 2026 год и переписывать планы, несмотря на серьезную угрозу со стороны администрации Трампа касательно возможного повышения тарифов.

Как известно, взбалмошный американский президент заявил, что поднимет пошлину на импорт машин из ЕС с 15% до 25%. Немецкую автомобильную промышленность сие заявление повергло в шок, но BMW сочла возможным проигнорировать угрозы из-за океана.

Основной показатель эффективности предприятий в автомобильном бизнесе — прибыль до уплаты процентов и налогов у баварской фирмы составила 5%, что ниже показателя в 6,9%, достигнутого годом ранее, но выше прогноза аналитиков в 4,7%. В отличие от Volkswagen и Mercedes-Benz, BMW пока удается сокращать расходы только за счет повышения эффективности производства, не трогая рабочие места.

Все это дает надежду на то, что автомобили с бело-голубым пропеллером на капоте пройдут через турбулентность нынешних времен с минимальными потерями и сохранят свою индивидуальность, за которую их, собственно говоря, и ценят.