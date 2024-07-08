Прощай, Панама и Суэц: Россия может неплохо заработать на грузоперевозках

Изменение климата и сложная геополитическая ситуация сегодня приводят к кардинальной переориентации грузопотоков. Панамский канал почти пересох и на данный момент практически закрыт. Популярность Суэцкого снижается из-за атак хуситов. А ведь эти транспортные артерии — одни из важнейших. Например, в третьем квартале 2023 года более половины контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку и обратно должны были пройти через один из этих каналов. Еще один важнейший грузовой коридор идет близь Тайваня, ставшего нынче очагом напряженности. Все это заставляет грузовладельцев и логистов искать альтернативные коридоры для хеджирования рисков. В том числе и в нашей стране. Но готовы ли мы к такому повороту событий?

И Россия активно развивает такие транспортные коридоры, как Север — Юг, Восточный полигон (Транссиб, БАМ и т.д.) и Северный морской путь (развитию которого потепление помогает, в отличие от Панамского). Маршрут через Севморпуть связывает Дальний Восток и Европу за 14 000 км в отличие от 23 000 км через Суэцкий канал. Транссибирская магистраль еще короче — 7000 км.

И спрос на перевозки через территорию России и ее территориальные воды будет только расти. Осуществлять значительную часть операций при транспортировке будут российские логистические компании, и наличие ISO сертификата международного образца станет мощным положительным сигналом для восточных и западных партнеров при выборе маршрута перевозки и подрядчика по логистике. Но вот у всех ли наших логистов есть этот документ, и нужен ли он вообще?

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После бегства из РФ многих международных компаний некоторые вопросы как будто бы отпали сами собой, в том числе соответствие международным стандартам. Если нет зарубежных партнеров, то и отвечать их требованиям больше не нужно. Тем не менее, Россия, ранее принявшая и локализовавшая определенные стандарты, от них не отказалась.

Речь, в том числе, идет о сертификации ISO 9001, подтверждающей внедрение на предприятии системы менеджмента качества (СМК). Каким образом сегодня обстоит дело с международной сертификацией в логистике порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители компаний «Скиф-Карго», «Деловые Линии», «Логистик Авто», NC Logistic и «Да-Транс».

Компания «Скиф-Карго» получила сертификат ISO 9001 в марте текущего года. Аудит занял порядка 11 месяцев, процесс подготовки — пару лет. Наличие сертификата обеспечивает предприятию высокую конкурентоспособность, позволяет работать в секторах, регулируемых правительством.

Фото globallookpress.com

Прохождение сертификации позволяет компании выйти на международный рынок, обладая преимуществом перед другими — не сертифицированными — коллегами по рынку. Для конечного потребителя товаров и услуг это говорит о повышенном уровне надежности компании и соответствии продукции международным стандартам.

Перед тем, как получить сертификат компании необходимо описать и отладить все производственные процессы, будь то работа водителей, доставка грузов, складская обработка, сборка и хранение товаров, взаимодействие с клиентами. Помимо рабочих процессов, сертификации подлежит территориальный охват компании, то есть работа обособленных подразделений.

Кроме этого, в логистике можно сертифицировать различные виды доставки: экспресс, авиа, авто, железнодорожную или морскую. В общем, все виды оказываемых услуг, по которым компания готова взять на себя повышенные обязательства. Например, соблюдение сроков — не менее 99,5% грузов, доставленных вовремя или 99,9% клиентов, своевременно оповещенных о статусе грузов и тому подобное.

Сотрудники, занятые в вышеперечисленных процессах, обязаны пройти соответствующее обучение. А специально созданный отдел СМК регулярно проводит внутренние аудиторские проверки. Внешние проверки с привлечением независимых экспертов проводятся каждый год.

Фото globallookpress.com

— Сертификат — это не обязательная процедура, но и не просто формальная «бумажка». Это выстроенная система внутри компании, которая подтверждает установленные высокие ориентиры по качеству и готовность соответствовать им практически на 100%.

Здесь больше речь идет про статус компании и ее готовности следовать принципам ISO и ежегодно подтверждать сертификацию на соответствие международным стандартам", — говорит Виктория Авгулевич-Дорошенко, заместитель директора по развитию компании «Скиф-Карго». Что касается русского менталитета, который далеко не всегда предполагает обязательное следование строгим правилам, то, по мнению спикера, нужно работать в первую очередь над позитивной мотивацией сотрудников.

Директор транспортной компании «Логистик Авто» Сергей Масовец рассказал, что у компании нет сертификата ISO 9001, а также планов по его оформлению в ближайшем будущем.

— Мы признаем значимость сертификации для многих компаний, но для себя на данный момент определили другой путь. В некоторых случаях международные стандарты могут не полностью соответствовать потребностям клиентов. Наш текущий фокус — концентрация на запросах клиентов, гибкость и предоставление индивидуальных условий. Отсутствие сертификата не мешает нам выполнять заказы достаточно крупных компаний: исследовательских институтов, промышленных и производственных предприятий. Наш подход позволяет более глубоко понимать и реагировать на индивидуальные запросы клиентов, что, на наш взгляд, важнее формального соответствия стандартам...

Фото globallookpress.com

У компании «Деловые линии» на данный момент также нет сертификата и получать его они не намерены. А вот Инга Тимошенко, директор по логистике компании «ДА-ТРАНС» объяснила отсутствие сертификата ISO достаточным уровнем имеющихся внутренних процессов контроля и управления, а также существующими стандартами качества и безопасности:

— Мы следим за изменениями в нашей отрасли и стандартами качества, однако пока не видим необходимости в получении ISO сертификатов.

Во-первых, наша компания уже внедрила многие принципы и практики, соответствующие требованиям ISO, что позволяет обеспечивать высокое качество услуг без формального сертификата. Во-вторых, получение сертификата ISO требует временных и финансовых вложений, а также регулярного подтверждения соответствия, что может отвлечь ресурсы от более приоритетных направлений в работе.

В-третьих, наш рынок и клиенты пока не предъявляют жестких требований к наличию ISO сертификатов у поставщиков, что делает этот процесс менее актуальным на данном этапе. Тем не менее, мы готовы рассмотреть возможность получения сертификата в будущем, если это станет необходимым для укрепления наших позиций на рынке или удовлетворения запросов клиентов...

3PL-оператор NC Logistic в этом вопросе разделяет позицию «Скиф-Карго»:

— Одна из наших специализаций — хранение фармацевтической продукции. При работе с такой товарной группой требуется строго соблюдать определенные режимы температуры и влажности. Обеспечивать необходимые условия как раз помогает СМК, благодаря которой удается избегать отклонений от рекомендованных параметров. В ее основе лежит риск-ориентированный подход к организации производственных процессов", — рассказал Станислав Смирнов, руководитель отдела качества 3PL-оператора NC Logistic.

По словам спикера, в результате внедрения СМК сотрудники четко знают свои функции и умеют действовать в кризисной ситуации. Складские объекты, транспорт и оборудование проходят валидацию и проверку согласно установленному регламенту. На складах регулярно выполняется процедура термокартирования. Благодаря установленной системе климат-мониторинга в режиме реального времени можно контролировать условия хранения продукции. В журналах учета сотрудники отражают показатели температуры и влажности, фиксируют любые изменения. Транспортировка, приемка, хранение, обслуживание оборудования и остальные операции документируются сразу после их совершения.

Фото globallookpress.com

Александр Вороненко, руководитель направления по развитию методологии и практики УЦП Совета профессионалов по цепям поставок уверен, что сертификация по стандарту ISO 9001 является ключевым моментом в развитии логистических компаний:

— Важно отметить, что сертификат ISO 9001 сосредотачивает внимание на описании и измерении бизнес-процессов в логистической компании. Стандартизация помогает не только оптимизировать процессы, но и создать прозрачную систему управления рисками и контроля качества бизнес-результатов, что крайне важно в отраслях, подпадающих под регулирование, где цена риска крайне высока. Наличие описанных бизнес-процессов и их измеримость не только повышает уровень доверия клиентов, но и обеспечивает основу для постоянного улучшения и развития бизнеса и команды. Проходя процесс сертификации, логистическая компания, подтверждает способность эффективно управлять своей деятельностью и обеспечивать стабильное качество услуг, тем самым укрепляя свои позиции на российском и международном рынках, — отметил эксперт.

Роман Судоргин, основатель портала о грузоперевозках и транспортных компаниях Main Transport, также считает, что в перспективе сертификат ISO все же понадобится, так как международные компании хоть и ушли, но не совсем и не так, чтобы надолго. Поэтому, по его мнению, «если у логистических компаний есть планы выхода на международный уровень, то задуматься о получении ISO сертификата стоило еще вчера, но и сегодня начать не поздно».