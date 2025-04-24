В России прошла презентация рабочей лошадки с китайской родословной Sollers SF1

Сегодня в Елабуге — не просто день, а исторический момент. С конвейера торжественно запустили в жизнь Sollers SF1 — самый легкий коммерческий автомобиль в линейке компании. Но, как говорится, если присмотреться — под слоем свежей краски и бравурных речей узнается хорошо знакомый силуэт: перед нами ни что иное, как китайский JAC Refine M3 образца 2015 года.

Да, отечественный фургон «нового поколения» — это на самом деле слегка адаптированный к российским реалиям «китаец», переодетый и с новым паспортом. И тем не менее — это событие. Почему? Просто потому, что сегмент легких коммерческих машин в России сегодня напоминает выжженное поле. Остались единицы: Largus, едва оживший после конвейерной комы, кое-что от горьковского автозавода, да еще пара тройка представителей этого племени автомобилей. И вот теперь — SF1.

Сегмент коммерческих малотоннажных автомобилей рухнул почти вдвое, спрос огромен, предложений — кот наплакал. И вот в этот вакуум и врывается SF1, как спасатель на последней миле. По паспорту: 5,2 м³ грузового объема, вес — менее тонны, высота — 1,9 метра (прямиком на подземную парковку или вплотную к двери магазина). Бензиновый мотор, МКП — надежно, просто, экономно. Цена? 1 919 000 рублей. Дешево? Нет. Но по текущим меркам — адекватно.

Для кого он? Курьеры, сервисные бригады, таксопарки, семьи с детьми, любители автопутешествий и дачных переездов — модификаций достаточно: чистый фургон, грузопассажирский и даже семиместный микроавтобус с дополнительным кондиционером в заднем ряду.

Фото с презентации производителя.

Сборка идет по всем правилам XXI века — роботы варят, шлифуют, красят, а на «свадьбе» — моменте соединения кузова и шасси — инженеры и сборщики пожимают руки и кричат «горько». И все весьма технологично: 30 000 квадратных метров площади, 525 метров конвейера, передовая диагностика на каждом этапе, полный контроль качества. Вся информация по затяжке колес — в облаке. Не шуточки.

Важно и то, что платформа производства автомобилей адаптивная. Сегодня — SF1, завтра — другая модель. Гибкая сборка, быстро перенастраиваемые линии — звучит амбициозно. Sollers наконец играет в долгую, а не на отскок. Надоели бесконечные «преобразования» китайцев? SF1 — тот случай, когда ребрендинг хотя бы сопровождается локализацией, производством и ремонтом на территории страны.

Что в сухом остатке? Да, это не инженерное чудо отечественного машиностроения. Но и не мертвый проект с дерзкой презентацией. Это реальный, осязаемый, нужный транспорт, который уже поступает в салоны, продается и решает задачи. И пока остальные только «обещают к 2030 году», Sollers — делает. SF1 — это не гений, но надежный труженик, собранный вовремя и в нужном месте. А в 2025 году — это уже половина успеха.