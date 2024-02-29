Первенцем Exlantix в России станет 475-сильный электромобиль ES

Летом 2024 года на российском рынке станет одним автопроизводителем больше — концерн Chery уже вполне официально вывел на наши просторы марку Exlantix, выросшую из суббренда Exeed. И портал «АвтоВзгляд» выяснил первые подробности о первом автомобиле новоявленного китайского игрока.

Элегантный седан Exlantix ES при длине 4945 мм, ширине 1979 мм и высоте 1474 мм имеет колесную базу в 3000 мм. Вес электромобиля с 800-вольтовой электрической архитектурой составляет впечатляющие две тонны, но при этом для модели заявлен неплохой коэффициент сопротивления 0,205, который в сочетании с тяговой батареей CATL на 82 кВт•ч обещает запас хода до 500 км. Отдельно производитель подчеркивает тщательно проработанный дизайн кузова, обеспечивающий хорошую обтекаемость и минимальный уровень шума.

Детальной технической информации о новинке рынка нет, но компания уже обмолвилась, что как минимум в одной из версий она получит 475-сильную электрическую силовую установку. Обещано, что седан сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 3,7 секунды.

В оснащение войдет несколько десятков электронных ассистентов водителя, машина получит небольшую цифровую панель приборов и массивный горизонтальный тачскрин на центральной консоли, которая в свою очередь напрочь лишена физических органов управления — здесь доминируют площадка для беспроводной зарядки смартфонов и емкость для мелочей. Прочими подробностями — в том числе об оснащении и стоимости авто — китайцы поделятся позже.