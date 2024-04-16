Требует доработки: «Автотор» остановил выпуск электромобилей «Амбер Авто»

Как сообщает РБК, выпуск «АмберАвто А5» временно прекращен. Связано это в первую очередь с дефицитом необходимых для сборки ТС комплектующих. Кроме того, как выяснилось, требуется внести изменения в конструкцию «электрички»:
— В данный момент у нас перерыв из-за поставки комплектующих, доработки некоторых технологических вопросов, совершенствования некоторых моментов: еще есть над чем поработать, — заявил председатель совета директоров концерна «Автотор» Валерий Горбунов.
Напомним, что пока «АмберАвто А5» продается исключительно в Калининградской области. Что позволяет автопроизводителю оперативно получить обратную связь о ТС и вносить необходимые доработки в конструкцию. Судя по всему, уже сейчас получены первые данные для модернизации от весьма активных пользователей: эти электромобили, как уже писал портал «АвтоВзгляд», активно эксплуатируют калининградские таксисты.