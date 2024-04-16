Требует доработки: «Автотор» остановил выпуск электромобилей «Амбер Авто»

В феврале этого года калининградский «Автотор» раскрыл подробности о первой модели собственной марки «АмберАвто», под которой на рынок выйдут электромобили. Седан А5 был выпущен ограниченной партией, но сейчас его сборка приостановлена.

Как сообщает РБК, выпуск «АмберАвто А5» временно прекращен. Связано это в первую очередь с дефицитом необходимых для сборки ТС комплектующих. Кроме того, как выяснилось, требуется внести изменения в конструкцию «электрички»:

— В данный момент у нас перерыв из-за поставки комплектующих, доработки некоторых технологических вопросов, совершенствования некоторых моментов: еще есть над чем поработать, — заявил председатель совета директоров концерна «Автотор» Валерий Горбунов.

Напомним, что пока «АмберАвто А5» продается исключительно в Калининградской области. Что позволяет автопроизводителю оперативно получить обратную связь о ТС и вносить необходимые доработки в конструкцию. Судя по всему, уже сейчас получены первые данные для модернизации от весьма активных пользователей: эти электромобили, как уже писал портал «АвтоВзгляд», активно эксплуатируют калининградские таксисты.