Кроссовер Geely Galaxy E5 запатентовали в России

В открытом доступе на образец очередного китайского кроссовера появился патент, полученный автоконцерном Geely. Имени у модели пока что как будто нет. Но, опираясь на прилагаемые эскизы, можно довольно смело предположить, что за силуэтом неизвестной новинки скрывается электрический Galaxy E5. Кроме того, производитель во время дебюта этой модели обещал вывести ее на глобальный рынок.

Но официального анонса продаж у нас пока не было

Патент на «поднебесный» паркетник Geely разместили в базе Федерального института промышленной собственности. На родине у Galaxy E5 есть версия, «вооруженная» гибридной силовой установкой, но у нас запатентовали именно «электричку». К ее особенностям относится оригинальная головная оптика с необычными вставками и передний бампер характерной формы.

В Китае Geely Galaxy E5 можно приобрести с лета 2024 года. Когда на этот автомобиль начинали принимать заказы, он мог похвастать единственным 218-сильным мотором на задней оси, который сочетался с одной из двух батарей. Запас хода составлял до 530 км, до «сотни» электрокар разгонялся за 6,9 секунды.

Портал «АвтоВзгляд» подробно писал о Galaxy E5, когда Geely его рассекретила. Тогдашняя новинка стала второй полностью электрической моделью в линейке Galaxy после седана E8.