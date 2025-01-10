Кроссовер Geely Galaxy E5 запатентовали в России

Патент на «поднебесный» паркетник Geely разместили в базе Федерального института промышленной собственности. На родине у Galaxy E5 есть версия, «вооруженная» гибридной силовой установкой, но у нас запатентовали именно «электричку». К ее особенностям относится оригинальная головная оптика с необычными вставками и передний бампер характерной формы.
В Китае Geely Galaxy E5 можно приобрести с лета 2024 года. Когда на этот автомобиль начинали принимать заказы, он мог похвастать единственным 218-сильным мотором на задней оси, который сочетался с одной из двух батарей. Запас хода составлял до 530 км, до «сотни» электрокар разгонялся за 6,9 секунды.
Портал «АвтоВзгляд» подробно писал о Galaxy E5, когда Geely его рассекретила. Тогдашняя новинка стала второй полностью электрической моделью в линейке Galaxy после седана E8.