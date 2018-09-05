Subafest-2018: семейная вечеринка в японском стиле

Фото: АвтоВзгляд
Ежегодный фестиваль Subafest пройдет 15 сентября в Москве на территории стадиона «Открытие Арена». Мероприятие обещает стать едва ли не одним из кючевых автомобильных событий 2018 года, причем не только для поклонников бренда Subaru, но и для тех, кто ценит поистине правильные машины.
Мирон Горин

В этом году тусовка приурочена к 60-летию первой ласточки легендарной японской марки — Subaru 360.

На мероприятии можно будет познакомиться с историей бренда, поучаствовать во всевозможных активностях, в том числе связанных с раллийным прошлым «Субару», а также окунуться в мир технологий будущего в автомобилестроении.

Помимо прочего, любой желающий сможет протестировать любую из машин продуктовой линейки Subaru в России, и оценить уникальные возможности новейшего комплекса систем безопасности EyeSight.

А в финале перед публикой предстанет уникальный Subaru WRX Sti, умеющий ездить на смеси воды и крахмала.

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5 сентября 2018
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