Subafest-2018: семейная вечеринка в японском стиле

В этом году тусовка приурочена к 60-летию первой ласточки легендарной японской марки — Subaru 360.

На мероприятии можно будет познакомиться с историей бренда, поучаствовать во всевозможных активностях, в том числе связанных с раллийным прошлым «Субару», а также окунуться в мир технологий будущего в автомобилестроении.

Помимо прочего, любой желающий сможет протестировать любую из машин продуктовой линейки Subaru в России, и оценить уникальные возможности новейшего комплекса систем безопасности EyeSight.

А в финале перед публикой предстанет уникальный Subaru WRX Sti, умеющий ездить на смеси воды и крахмала.