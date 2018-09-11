Названы сроки появления в продаже нового кроссовера Renault Arkana

Впрочем, назвать это новостью можно разве что с натяжкой, потому что новинка получит точно такую же степень локализации, как и все остальные автомобили, выходящие с конвейера московского завода.

Напомним, что кросс-купе будет построено на той же модульной платформе, что и Renault Kaptur. Возможно, модель унаследует от своего соплатформенника моторную линейку. Правда, руководство бренда недавно сообщило порталу «АвтоВзгляд», что в силовая гамма пополнится одним новым мотором, разработанным российскими инженерами.

Renault Arkana займет свое место в ряду моделей между Kaptur и Koleos. О стоимости «паркетника» производитель пока ничего не сообщает. Все подробности будут известны ближе к премьере серийной машины. А это произойдет в первой половине следующего года. Тогда же он она поступит в продажу.

Новый SUV стал первым автомобилем, который французы создали специально для российских потребителей.