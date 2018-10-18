Новый Subaru Forester вот-вот поступит к российским дилерам

Новый Subaru Forester оснастили теми же «атмосферниками», что и «паркетник» предыдущего поколения, но прошедшими модернизацию: объемом 2 и 2,5 л мощностью 150 и 185 л. с.

В стартовой комплектации кроссовер обойдется минимум в 1 959 000 рублей (версии Base тоже больше нет, теперь младшая из них — Standad). В списке оборудования такого «Лесника» представлен полный набор электронных систем безопасности. Авто получило 17-дюймовые колесные диски, рейлинги на крышу, датчики дождя, электромеханический стояночный тормоз и электропривод водительского кресла.

«Японец» в максимальной комплектации оценили в 2 569 900 рублей. За эту сумму покупатель приобретет кроссовер с панорамным люком и с информационно-развлекательной системой с восьмидюймовым экраном и акустикой Harman Kardon (сабвуфер и 8 динамиков). Кроме того, машина оснащается камерами сзади и по бокам, бесключевым запуском мотора и дверью багажника с электроприводом.

При покупке можно выбирать из восьми вариантов окраски кузова, среди которых производитель отдельно выделяет серо-зеленый металлик, синий и темно-красный перламутр.