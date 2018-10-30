KIA и Hyundai выпустят четыре новых кроссовера

На сегодняшний день что KIA, что Hyundai предлагают американским покупателям по три кроссовера: Kona, Tucson и Santa Fe, а также Niro, Sportage и Sorento соответственно. В следующем году модельные линейки этих корейских марок расширятся — каждая пополнится еще двумя SUV.

По данным издания Automotive News, ссылающегося на президента KIA Хана Ву Пака, уже в марте в продажу поступят компактные кроссоверы KIA Tusker и Hyundai Leonis, а чуть позже — вероятнее всего, ближе к лету — KIA Telluride и Hyundai Palisade с тремя рядами сидений. Предполагается, что эти SUV доберутся и до России, правда, в представительствах марок эту информацию пока не подтверждают.

Так, в российском офисе Hyundai от комментариев воздержались, отметив, что обсуждать модели Leonis и Palisade слишком рано. Что же до KIA, то и в этой компании пока не стали раскрывать никаких подробностей о Tusker и Telluride: «говорить о перспективах автомобилей преждевременно, поскольку ни один из них еще официально не дебютировал» — сообщили порталу «АвтоВзгляд».

Очевидно, ситуация прояснится позже — когда кроссоверы хотя бы выйдут на рынок США.