Кроссовер Hyundai Creta получит новую «роскошную» комплектацию

По данным бразильских СМИ, внешне новую версию Hyundai Creta, которая получит название Diamond, отличают видоизмененные фонари, задний спойлер и боковые зеркала, окрашенные в контрастный черный цвет. В салоне же можно обнаружить перфорированную белую кожу, коричневые вставки и стеклянную крышу.

Под капотом «бриллианта» трудится двухлитровый атмосферный двигатель, который, потребляя бензин, выдает 156 л. с., а метан — 166 «лошадей». Пару мотору составляет классический шестидиапазонный «автомат». Что же до привода, то ведущими выступают безальтернативно передние колеса.

Увы, но российским покупателям «роскошный» Hyundai Creta не достанется — новинка ориентирована исключительно на бразильский авторынок. Напомним, сегодня у нас кроссовер продается в пяти исполнениях Start, Active, Comfort, Travel и Limited Edition по цене от 904 900 до 1 282 900 рублей.