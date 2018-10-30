Кроссовер Hyundai Creta получит новую «роскошную» комплектацию

Фото: Hyundai
Компания Hyundai готовит к премьере «роскошную» комплектацию кроссовера Creta c эксклюзивными элементами экстерьера и особой отделкой салона. Правда, продаваться она будет исключительно на бразильском авторынке.
Виктория Базылева

По данным бразильских СМИ, внешне новую версию Hyundai Creta, которая получит название Diamond, отличают видоизмененные фонари, задний спойлер и боковые зеркала, окрашенные в контрастный черный цвет. В салоне же можно обнаружить перфорированную белую кожу, коричневые вставки и стеклянную крышу.

Под капотом «бриллианта» трудится двухлитровый атмосферный двигатель, который, потребляя бензин, выдает 156 л. с., а метан — 166 «лошадей». Пару мотору составляет классический шестидиапазонный «автомат». Что же до привода, то ведущими выступают безальтернативно передние колеса.

Увы, но российским покупателям «роскошный» Hyundai Creta не достанется — новинка ориентирована исключительно на бразильский авторынок. Напомним, сегодня у нас кроссовер продается в пяти исполнениях Start, Active, Comfort, Travel и Limited Edition по цене от 904 900 до 1 282 900 рублей.

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30 октября 2018
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