Новый кроссовер KIA Tusker вновь замечен на тестах

По предварительным данным, в моторную линейку нового KIA Tusker войдут 118-сильный бензиновый двигатель объемом 1,0 литра и 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л. с. На выбор покупателей корейцы предложат как шестиступенчатую механическую коробку передач, так и шестидиапазонный «автомат». Привод же доступен исключительно передний.

Предполагается, что со временем бюджетный KIA Tusker доберется и до нашей страны. Хотя в российском представительстве бренда эту информацию пока никак не комментируют: «говорить о перспективах автомобиля преждевременно, поскольку он еще официально не дебютировал» — сообщили порталу «АвтоВзгляд».