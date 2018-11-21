Новый кроссовер KIA Tusker вновь замечен на тестах

Видеоролик, опубликованный индийскими СМИ, лишь подтверждает тот факт, что KIA Tusker построили по образу концептуального автомобиля KIA SP, представленного в этом году на моторшоу в Нью-Дели. Даже несмотря на плотную камуфляжную пленку, можно разглядеть схожий передний бампер, трапециевидную радиаторную решетку, аналогичную оптику и тот же обвес.
Новый бюджетный кроссовер KIA Tusker, построенный на базе родственного Hyundai Creta, в очередной раз попал в объективы фотокамер. Как ожидается, публичная премьера этого SUV состоится в январе-феврале 2019 года, а в продажу новинка поступит в марте.
По предварительным данным, в моторную линейку нового KIA Tusker войдут 118-сильный бензиновый двигатель объемом 1,0 литра и 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л. с. На выбор покупателей корейцы предложат как шестиступенчатую механическую коробку передач, так и шестидиапазонный «автомат». Привод же доступен исключительно передний.
Предполагается, что со временем бюджетный KIA Tusker доберется и до нашей страны. Хотя в российском представительстве бренда эту информацию пока никак не комментируют: «говорить о перспективах автомобиля преждевременно, поскольку он еще официально не дебютировал» — сообщили порталу «АвтоВзгляд».
28233