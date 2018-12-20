Может ли замерзнуть старый антифриз

По мнению «экспертов», со временем в системе охлаждения скапливается все больше воды, вследствие чего антифриз теряет свои свойства и замерзает уже при минус 15—20 градусах. Так то оно так: вода действительно влияет на температурные характеристики жидкости — чем ее больше, тем труднее «охлаждайке» переносить морозы. Но откуда она берется в системе, да еще и в таких количествах?

Если мы говорим об исправном автомобиле, то единственный путь воды в систему охлаждения лежит через пробку расширительного бачка — через клапаны высокого и низкого давления. Но речь идет о мизерных дозах, и то при условии повышенной влажности воздуха. К тому же, вода имеет свойство испаряться: она не накапливается в антифризе, ухудшая его характеристики.

Получается, если система охлаждения полностью исправна, то старый антифриз будет выдерживать ровно те же температуры, что и новый. Однако это вовсе не значит, что можно забыть про периодическую замену жидкости. Со временем свои свойства начинают терять присадки, которые. как мы уже говорили, защищают шланги и патрубки от негативного воздействия спиртов…