Может ли замерзнуть старый антифриз

Как известно, свежая охлаждающая жидкость способна выдерживать достаточно низкие температуры. Что же до старой, то она — по мнению многих водителей — «сдается» уже чуть ли не при −15 градусах по Цельсию. Насколько это утверждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
О морозоустойчивости антифриза водители начинают задумываться лишь по прошествии нескольких лет с момента последней замены жидкости. В том, что она спокойно выдерживает заявленные на этикетке −40 градусов «по молодости», никто не сомневается. Другое дело — когда в системе плещется старая «охлаждайка», которую давно уже следует обновить.
Чтобы ответить на вопрос, какие температуры выдерживает антифриз не первой свежести, для начала вспомним, из чего вообще состоит эта жидкость. Ключевой компонент — спирт этиленгликоль или пропиленгликоль — разбавляется с дистиллированной водой и присадками, защищающими радиаторы, патрубки, шланги и прочие элементы системы охлаждения от коррозии и разрушений.
По мнению «экспертов», со временем в системе охлаждения скапливается все больше воды, вследствие чего антифриз теряет свои свойства и замерзает уже при минус 15—20 градусах. Так то оно так: вода действительно влияет на температурные характеристики жидкости — чем ее больше, тем труднее «охлаждайке» переносить морозы. Но откуда она берется в системе, да еще и в таких количествах?
Если мы говорим об исправном автомобиле, то единственный путь воды в систему охлаждения лежит через пробку расширительного бачка — через клапаны высокого и низкого давления. Но речь идет о мизерных дозах, и то при условии повышенной влажности воздуха. К тому же, вода имеет свойство испаряться: она не накапливается в антифризе, ухудшая его характеристики.
Получается, если система охлаждения полностью исправна, то старый антифриз будет выдерживать ровно те же температуры, что и новый. Однако это вовсе не значит, что можно забыть про периодическую замену жидкости. Со временем свои свойства начинают терять присадки, которые. как мы уже говорили, защищают шланги и патрубки от негативного воздействия спиртов…