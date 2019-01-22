На дорожные испытания выкатился новый кроссовер Audi Q4

У экспертов сформировалось сразу две версии того, что это будет за автомобиль. Согласно первой, немцы начали испытывать морозами Audi Q4. В пользу этого мнения играет официальное заявление представителей бренда, что новый кроссовер встанет на конвейер уже в этом году. Сборку новинки наладят на заводе в венгерском Дьере.

По другой версии, не противоречащей опубликованным Motor1 снимкам, дорожные «экзамены» устроили Q3 Sportback. Но, независимо от того, какое имя будет носить новое авто, в конечном итоге, это будет кроссовер, производный от Audi Q3, с более динамичным внешним видом.

Новый SUV навяжет конкуренцию BMW X2, Mercedes GLA, а также недавно дебютировавшему Range Rover Evoque новой генерации. Ожидается, что Audi Q4 построят на модульной платформе MQB.

Никаких технических характеристик о модели пока не сообщается. Скорее всего, авто унаследует силовую линейку от Q3, в том числе и движок мощностью около 400 л. с. для кроссовера в версии RS.