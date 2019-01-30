Новейший Skoda Kamiq: первые изображения

Чехи показали первые полновесные изображения новейшего Skoda Kamiq, разработанного для европейского рынка. Изюминка кроссовера — скомпонованная по-новому передняя оптика. Кроме того, впервые крышку багажника «паркетника» бренда украшает не круглый шильдик, а надпись Skoda на манер шведской Volvo.
Skoda Kamiq стала первой моделью марки с динамическими «поворотниками» и светодиодными узкими дневными ходовыми огнями, расположенными отдельно от фар.
Решительный вид самому компактному кроссоверу в продуктовой линейке придают широкая решетка радиатора, массивный передний диффузор и резкая геометрия выштамповок кузовных деталей.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «живьем» Kamiq представят в начале весны на автосалоне в Женеве. В основу новинки легла «тележка» MQB. Одним из конкурентов новинки станет соплатформенник Volkswagen T-Cross, а также Renault Captur и Peugeot 2008.
Кстати сказать, чех, вероятнее всего, вместе с архитектурой унаследует от немецкого брата и силовую гамму: бензиновые и дизельные моторы с диапазоном мощностей от 95 и 150 л. с.
Стоит отметить, что компактный Skoda Kamiq для европейцев получила одно имя с «паркетником», вышедшим на азиатский рынок. И здесь главное не запутаться: последний построен на другой платформе и выступает в классе постарше, соревнуясь с Toyota RAV4, KIA Sportage, Ford Kuga и Volkswagen Tiguan.