Новейший Skoda Kamiq: первые изображения

Кстати сказать, чех, вероятнее всего, вместе с архитектурой унаследует от немецкого брата и силовую гамму: бензиновые и дизельные моторы с диапазоном мощностей от 95 и 150 л. с.

Стоит отметить, что компактный Skoda Kamiq для европейцев получила одно имя с «паркетником», вышедшим на азиатский рынок. И здесь главное не запутаться: последний построен на другой платформе и выступает в классе постарше, соревнуясь с Toyota RAV4, KIA Sportage, Ford Kuga и Volkswagen Tiguan.